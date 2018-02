Politische Korrektheit, nötiger denn je

Karneval und Fasching sind vorbei, und Deutschland steht immer noch. Deutschland steht sogar deutscher da als zuvor. Die Rechtsnationalen haben die Sozialdemokraten überholt. Laut neuer Umfrage erreicht die AfD derzeit 16 Prozent, die SPD nur 15,5 Prozent. Nachdem die SPD-Elefanten den eigenen Porzellanladen zerlegt haben, wittern AfD-Männer Morgenluft.

AfD-Abgeordnete zischeln in deutschen Landesparlamenten gehässig «Ficki-Ficki», um die Asylpolitik madig zu machen. Sie wettern gegen die «Gedenk-Diktatur», Holocaust-Mahnmal und Stolperstein-Aktion. Immer offener testen sie, inwieweit sich der Rechtsstaat Angriffe auf Minderheiten gefallen lässt. Jüngstes Beispiel: Sachsen-Anhalt. Weil die Türkische Gemeinde Bedenken gegen ein neues Heimatministerium äusserte, hetzte AfD-Landeschef Poggenburg pauschal gegen Türken: «Die Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord mit 1,5 Millionen Armeniern am Arsch, und die wollen uns was von Geschichte erzählen?» Und weiter: «Die Kameltreiber sollen sich dorthin zurückscheren, wo sie hingehören, weit, weit, weit hinter den Bosporus, zu ihren Lehmhütten und vielen Weibern.»

Es ist im Sinne der Triebabfuhr effektiver, sich über «Kameltreiber» lustig zu machen.

Alles auf Youtube zu sehen. Auch, wie sich die AfD-Gefolgschaft im Bann des deutschen Führers Poggenburg erhebt. Tausend Männer skandieren: «Abschieben! Abschieben!» – Sind das nun Faschisten? Ja und nein. Es ist komplizierter, gefährlicher. Die AfD ist ein Treibriemen. Der Keilriemen AfD verbindet die Rechtsradikalen mit der hassbereiten Mitte und treibt so die Bewegung an. Hier hetzt eine Partei im Namen des deutschen Volkes brutal gegen Ausländer; im Namen eines Volkes, das sich seit Jahrzehnten um Weltoffenheit und Toleranz bemüht hat. Das war nicht einfach. Gegen eigene (meine) Ressentiments anzukämpfen, kostet viel Kraft. Es ist im Sinne der Triebabfuhr effektiver, sich über «Kameltreiber» lustig zu machen. Und den eigenen Sexualneid als kulturell wertvollen Kampf gegen «Vielweiberei» auszugeben. Und wenn man selber hinterm Mond haust, tut es natürlich gut, die Türken in ihre «Lehmhütten» zurückzuschicken.

Ja, es tut gut, die Sau rauszulassen. Und es bringt auch politisch wieder viel ein. Denn wer sich offen zu Gefühlen bekennt, seien sie noch so übel, wirkt ehrlicher als ein vernunftverklemmter Tugendbolzen. Werden Leute wie Poggenburg zur Raison gerufen, reagieren sie feige und nennen ihre Hetzrede eine «Satire». Und machen weiter.

Hier die «Rotgrünbürgerlichelitären», dort die «ehrlichen einfachen Bürger».

Vertrackte Dialektik: Je stärker die einen «politisch korrekt» handeln, um alle Sonderinteressen unter einen Hut zu bringen, desto stärker haben die anderen das «heuchlerische Gutmenschentum» satt. Hier die «Rotgrünbürgerlichelitären», dort die «ehrlichen einfachen Bürger». Die AfD-Rabauken sind stolz auf ihren hemmungslosen Egoismus und ungehobelten Politikstil.

Der gehobelte Bundespräsident Steinmeier wirkt geradezu hilflos, wenn er gegen die AfD-Leute sagt: «Was ich sehe, ist, dass es Politiker gibt, die Masslosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass in ihrer Haltung zu einer eigenen Strategie machen.» Stimmt. Aber das wissen die rechten Brandstifter selber. Und sind stolz darauf.

Der Maler Max Liebermann sagte 1933 zur Machterschleichung Hitlers: «Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.»

Klare Ansage. Tut gut. Aber 2018 ist nicht 1933. Politische Korrektheit, selten war sie so wichtig – und schwierig – wie heute. (Basler Zeitung)