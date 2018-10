Polizei nimmt Verdächtigen nach Mord an Journalistin fest

Die bulgarische Polizei hat im Zusammenhang mit der Ermordung der Journalistin Viktoria Marinowa einen Verdächtigen festgenommen. Das wurde aus Regierungskreisen bekannt.

Die Leiche der Reporterin war am Samstag in Ruse gefunden worden. Sie war vergewaltigt, geschlagen und dann erstickt worden. Die 30-Jährige hatte in ihrer Fernsehsendung Journalisten vorgestellt, die einen mutmasslichen Korruptionsfall recherchierten. Dabei soll es um den Missbrauch von EU-Mitteln gehen.

Nach Angaben des bulgarischen Innenministers Mladen Marinow gibt es bislang keine Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Gewalttat und der Arbeit der Journalistin.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen sprach von einem Schock und verlangte Polizeischutz für Kollegen von Marinow. In den vergangenen zwölf Monaten wurden bereits zwei weitere Journalisten in der EU ermordet: Maltas bekannteste investigative Reporterin, Daphne Caruana Galizia, wurde im Oktober mit einer Bombe getötet. Der slowakische Journalist Jan Kuciak wurde im Februar erschossen.

Im diesjährigen Pressefreiheit-Index von Reporter ohne Grenzen lag Bulgarien auf Rang 111 von 180 Ländern. Das ist niedriger als bei jedem anderen EU-Staat. (sep/AFP)