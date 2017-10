Putins Rivalin sagt das Unsagbare

«Ich kann richtig laut werden», sagt Xenija Sobtschak, die letzte Woche ihre Kandidatur fürs russische Präsidentenamt bekannt gegeben hat. Und das hat sie zum Start ihrer Wahlkampagne auch getan: «Die Krim gehört zur Ukraine. Punkt», meinte Sobtschak zur Annektierung der Halbinsel durch Moskau vor drei Jahren. «Russland und die Ukraine müssen wieder Freunde werden – um jeden Preis.» Man müsse verhandeln. «Die Ukraine ist der wichtigste Partner Russlands.» Als Priorität ihrer Kampagne nannte sie auch die Freilassung politischer Gefangener. Sobtschak zeigte Bilder eines jüngst verhafteten kritischen Regisseurs, vom Bruder des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, vom ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow.

Für russische Verhältnisse sind ihre Worte wie Bomben: Sobtschak hat die Krim erstmals seit der Annexion überhaupt zum Thema gemacht. Entsprechend harsch waren die Reaktionen. Über den Status der Krim gebe es nichts zu diskutieren, sagte ein Kreml-Sprecher. Das Statement sei «nicht korrekt – weder in der Substanz noch in der Form». Der Ultranationalist Wladimir Schirinowski wetterte, die TV-Journalistin sollte für ihre Worte fünf Jahre eingesperrt werden. Und das wäre wohl sogar möglich: Sobtschak könnte wegen Separatismus und Extremismus angeklagt werden.

«Meine Partei ist das russische Volk»

Nicht nur die Kreml-Parteien, auch weite Teile der Opposition und die grosse Mehrheit der Bevölkerung unterstützen die Annexion der Krim. Und wer das nicht tut, schweigt zumindest darüber. Denn wer die Annexion ablehnt, wird schnell zum Vaterlandsverräter gestempelt. Der führende Oppositionspolitiker Nawalny etwa spricht lieber über Korruption und weicht dem Thema Ukraine aus. Er anerkennt zwar, dass die Annexion der Krim nicht rechtmässig war, und beklagt die wirtschaftliche Bürde für Russland. Doch die Krim sei auch unrechtmässig zur Ukraine gekommen, und an eine Rückgabe denkt er nicht: Russland und die Welt sollen sich an die neuen Fakten gewöhnen.

Als Xenija Sobtschak ihre Kandidatur für die Präsidentenwahlen 2018 bekannt gegeben hat, brach eine wahre Flut von höhnischer Kommentaren vor allem aus dem Oppositionslager über sie herein: die Puppe des Kremls, ein Zirkuspudel, die Karikatur eines liberalen Kandidaten. Sie sei kannibalisch, selbstverliebt, mache die Wahl zu ihrer persönlichen Show, zu einem Karneval. Kritik hagelte es einerseits, weil Sobtschak zur verhassten Elite der 90er-Jahre gehört, aber auch, weil sie persönliche Beziehungen zum Präsidenten hat. Putin war der politische Ziehsohn von Anatoli Sobtschak, in den 90er-Jahren Bürgermeister von Petersburg und ein wichtiger Reformer. Später hat Putin ihm für medizinische Behandlung die Ausreise nach Frankreich ermöglicht und laufende Korruptionsermittlungen abgewürgt.

«Russische Paris Hilton» tritt gegen Putin an. (Video: AFP)

«Er hat meinem Vater geholfen, praktisch hat er ihm das Leben gerettet», sagt die Tochter. Deshalb achte sie die Person Putin, sie greife aber den Politiker Putin an. «Ich bin gegen jede Person, auch gegen Wladimir Putin, die 18 Jahre an der Macht bleibt.» Sie betrachtet ihre Kandidatur als «nationales Referendum» gegen all die ewig gestrigen Politiker. «Meine Partei ist das russische Volk.» Sie sei keine professionelle Politikerin, sagt Sobtschak. «Aber es ist mir wichtig, dass die Stimme meiner Generation gehört wird.»

Ohne Hilfe aus dem Kreml geht nichts

Für ihre Kampagne hat Sobtschak erfahrene Manager an Bord geholt. Einer von ihnen war 1996 Wahlkampfmanager von Boris Jelzin. Er hatte damals einen extrem aggressiven Wahlkampf geführt, der dem politisch und gesundheitlich schwer angeschlagenen Jelzin wider Erwarten doch noch den Sieg brachte. Sobtschak ist als Fernsehstar in ganz Russland bekannt, vor allem bei der jüngeren Generation. Auf Instagram hat sie fünf Millionen Follower, auf Twitter noch mal mehr als eine Million. Noch ist sie aber nicht registrierte Kandidatin.

Ein Kandidat ohne Partei muss 300'000 Unterschriften sammeln, damit er zur Wahl antreten darf. Ohne Hilfe des Kremls, so ihre Gegner, sei dies für die parteilose politische Newcomerin ein Ding der Unmöglichkeit. Auch die Frage des Geldes ist noch nicht geklärt: Beobachter sagen, dass sie mindestens 17 Millionen Franken brauche für ihre Kampagne. Es stehe bereits eine «riesige Zahl» von Businessleuten bereit, um sie zu finanzieren, sagt Sobtschak. Ohne grünes Licht aus dem Kreml dürften diese allerdings keinen Rubel lockermachen.

Der Kreml hatte bereits 2012 einen «eigenen Oppositionskandidaten» portiert: Damals trat der Oligarch Michail Prochorow als Option für die liberale Wählerschaft an. Und obwohl auch er auf Kreml-Befehl hörte, wuchs er mit der Zeit in die Rolle eines moderaten Oppositionellen hinein. Dank seinen Auftritten im Staatsfernsehen, die etwa dem Oppositionellen Nawalny verwehrt sind, wurde er sogar ein bisschen prominent. Immerhin acht Prozent der Stimmen bekam er im ganzen Land, in Moskau waren es sogar 20 Prozent.

Die Frage, ob Putin persönlich ihre Kandidatur angeordnet oder zumindest abgesegnet habe, ärgert die selbstbewusste Sobtschak. Sie sei eine eigenständige Person, sie brauche keine Erlaubnis, für nichts, von niemandem. «Haben Sie Beweise für diese Behauptungen?», fragt sie die kritischen Journalisten zum Start ihrer Wahlkampagne. «Nein? Dann auf Wiedersehen!»

(Tages-Anzeiger)