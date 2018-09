Salvini provoziert mit Sklaven-Vergleich – Asselborn wittert Falle

Mit Äusserungen zur Migration hat der italienische Innenminister Matteo Salvini Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn in Rage gebracht. Während Asselborn der Ansicht sei, Migration sei für das überalterte Europa aus demografischen Gründen nötig, unterstütze seine Regierung junge Italiener dabei, wieder mehr Kinder zu bekommen, sagte Salvini am Freitag bei einem Ministertreffen in Wien. Dies sei besser, als «neue Sklaven» nach Europa zu holen.

«Das geht zu weit», empört sich Asselborn in dem Video, das Salvini auf seine Facebook-Seite stellte. Der Chef der rassistischen Lega-Partei spricht unbeeindruckt weiter: «Wenn Sie in Luxemburg mehr Migration brauchen - ich für meinen Teil bevorzuge es, Italien den Italienern vorzubehalten».

Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: “Merda”.

Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all’Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro??? #Asselborn pic.twitter.com/CGMh4cBY49 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 14, 2018

Daraufhin unterbricht Asselborn den italienischen Vizeregierungschef mit scharfen Worten: «In Luxemburg haben wir zehntausende Italiener, mein Herr!» Sie seien auf der Suche nach Arbeit gekommen, «damit Sie in Italien Geld für Ihre Kinder haben», wettert Asselborn und fügt ein «Scheisse noch mal» hinzu. Asselborn vermutet gegenüber dem «Spiegel», von Salvini gezielt in eine Falle gelockt worden zu sein. «Das war eine genau kalkulierte Provokation», sagte der Minister. Salvini warf er vor, «die Methoden und Töne der Faschisten der Dreissigerjahre» zu verwenden.

Ein Gespräch ohne Wissen anderer Beteiligter aufzuzeichnen und zu veröffentlichen, ist in Österreich strafbar. Wenn man künftig befürchten müsse, dass Treffen von Politikern heimlich mitgeschnitten würden, «dann kann dort nie wieder eine ehrliche Diskussion stattfinden», gibt Asselborn zu bedenken. (afp/red)