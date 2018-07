Schlussverkauf zu Schleuderpreisen

Durch sogenannte Privatisierungen sollte Griechenland mindestens 50 Milliarden Euro einnehmen. Das wurde als Ziel in den «Rettungsplan» aufgenommen. Im Jahre 2011. Im Rahmen des dritten «Rettungsplans» wurde 2015 als Erlös aus Privatisierungen die Zahl von 50 Milliarden Euro vereinbart. Alleine für das Jahr 2015 budgetierte man 15 Milliarden. In Wirklichkeit nahm der griechische Staat durch die Verschleuderung seines Tafelsilbers im Jahr 2015 ganze 300 Millionen und von 2011 bis 2017 lediglich 5,1 Milliarden ein. Ein Zehntel des Geplanten, Vereinbarten, amtlich Festgeschriebenen.

Das alles geht aus der Antwort der deutschen Regierung auf eine Anfrage der Partei «Die Linke» hervor. Sollte sie nicht nur elektronisch erfolgt sein, muss sich das Papier vor Scham gerötet haben. Nicht rot wird die EU-Kommission, wenn sie aktuell von 14 Milliarden Privatisierungserlösen ausgeht – bis ins Jahr 2060. Überhaupt nicht rot werden auch alle Firmen, vor allem deutsche und chinesische, die im Ausverkauf von griechischem Staatsbesitz zugegriffen haben. Die Häfen von Thessaloniki und Piräus – auf Jahrzehnte an deutsche und chinesische Konsortien verpachtet. Die griechische Telefongesellschaft gehört zu 45 Prozent der deutschen Telekom. Flughäfen? Betrieben von Fraport Frankfurt. Eisenbahn? In italienischer Hand. Und so weiter.

Leben von schwindender Substanz

Wie jeder weiss, sind Notverkäufe in Bedrängnis und unter Zeitdruck nie profitabel für den Verkäufer. Das alles findet weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Alleine schon deswegen, weil Staaten keine ordentliche Bilanz vorlegen müssen, in der ihr Eigenkapital als Differenz zwischen Aktiven und Passiven ausgewiesen wäre und beispielsweise Immobilienbesitz zu Marktpreisen. Auch wenn Privatisierung häufig mit einer Effizienzsteigerung einhergeht, wird der griechische Staat an diesen Verkäufen nicht genesen. Das weiss auch der Internationale Währungsfonds (IWF), der sich deswegen nicht mehr an der letzten Hilfstranche für Griechenland beteiligt hat.

Der IWF weiss, ebenso wie die EU, dass Griechenland nur mit einem massiven Schuldenschnitt wieder auf die Beine kommt. Aber die EU darf das nicht sagen, weil sie sonst ihr heiliges Versprechen, dass der Steuerzahler nix blechen muss, noch einmal in aller Öffentlichkeit brechen würde. Denn Griechenland pfeift aus dem letzten Loch und lebt von der schwindenden Substanz. Nicht nur Staatseigentum wurde verschleudert, die Spareinlagen sanken von 197 Milliarden Euro im Jahr 2009 auf 104 Milliarden aktuell. Das Anlagevermögen, also alles, was in Produktionsmittel und Anlagen investiert ist, sank letztes Jahr um 9,7 Milliarden Euro; auch die Wirtschaft zehrt von der Substanz. In einer gesunden Wirtschaft steigt das Anlagevermögen prozentual bis zu zweistellig im Jahr. Niemand investiert unter dem Strich in neue Maschinen oder Anlagen, weil niemand einen Anstieg der Nachfrage in Griechenland sieht.

Das Land war und ist seit seiner Neugründung in mehr oder minder heutiger Form im Jahre 1832 länger und häufiger pleite gewesen als solvent. Selbst diese Staatsgründung erfolgte nach der Pleite des durch den Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich ruinierten Landes. Als Zahlungsbedingung, wie sich die Geschichte wiederholt, musste Griechenland damals akzeptieren, dass der bayerische Prinz Otto zum ersten König ernannt wurde. Seither schleppt sich Griechenland von einer Staatspleite zur nächsten. Aber noch nie in dieser leidvollen Geschichte ist dem Land dermassen fatal geholfen worden.

EU hilft beim Ausverkauf Griechenlands mit

Auch im privaten Immobilienbereich ist Ausverkauf zu Schleuderpreisen angesagt. Meist an ausländische Investoren, die sich günstig ihren Traum von einer Ferienwohnung oder einer Stadtwohnung in Athen erfüllen. Oder die Sache als Renditeanlage sehen, wenn sich die Preise, die sich während der Krise halbiert haben, wieder erholen. Auch hier hilft die EU beim Ausverkauf Griechenlands. Die Anzahl von Bankkrediten, die länger als 90 Tage nicht bedient wurden, liegt bei 45 Prozent. Häufig verramscht dann der Staat die Immobilie oder die Gläubigerbank wird von der EU-Aufsicht angehalten, sich von notleidenden Krediten zu trennen. Die werden dann für einen Bruchteil des Wertes verkauft, wodurch ausländische Unternehmen in den Besitz ganzer Bündel von griechischen Immobilien gelangen.

Früher einmal hatten amtliche Angaben den Nimbus der Wahrhaftigkeit, der Unbezweifelbarkeit. Hätte vor 50 Jahren eine europäische Behörde gesagt, dass Griechenland 50 Milliarden aus Privatisierungen einnimmt, wäre das amtlich und verlässlich gewesen. Hätte früher eine Regierung gesagt, dass ihre Steuerzahler auf keinen Fall für Hilfsmilliarden an einen fremden Staat geradestehen oder sie gar bezahlen müssen, hätten sich die Steuerzahler darauf verlassen. Aber heute kommt zur Agonie, in der Griechenland bis 2060 gehalten werden soll, wenn es nach der EU ginge, auch noch eine bedenkliche und höchst gefährliche Verlogenheit dazu.

Bereits 2012 wurden private Schuldner, und nur die, durch einen ersten angeordneten Schuldenschnitt um rund 50 Milliarden Euro erleichtert. Im gleichen Jahr musste eine weitere Reduktion der Schuldenlast erfolgen, diese wurde durch Rückkäufe von höher verzinslichen Schuldpapieren, Senkung der Zinsen und Verlängerung der Laufzeiten bewerkstelligt, nachher liess man noch die Target-2-Schulden Griechenlands anschwellen. All das, um zu vernebeln, dass schon recht früh in der ganzen «Hilfe» der Privatgläubiger und auch der Steuerzahler im Euroraum kräftig geschröpft wurde.

Gebastel in der Hexenküche

Target 2 ist ein finanztechnisches Gebastel aus der Hexenküche der Europäischen Zentralbank (EZB). Neben ihr existieren weiterhin nationale Notenbanken in den Eurostaaten, in Target 2 werden deren Zahlungsflüsse dargestellt. In Zahlungsbilanzsalden hat beispielsweise Deutschland aktuell Forderungen von einer runden Billion (das sind 1000 Milliarden) Euro an die übrigen Euroländer, Griechenland steht auch hier mit 46 Milliarden in der Kreide. Der renommierte deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn machte 2011 auf die Existenz und Bedeutung dieser Salden aufmerksam. Von der Gilde der offiziellen «Finanzwissenschaft» wurde er zuerst verlacht, das seien rein virtuelle Werte, die keinerlei Gefahrenpotenzial böten. Erst als auch der Präsident der Deutschen Bundesbank seine Besorgnis öffentlich äusserte, wurde Target 2 als weitere mögliche Zeitbombe ernst genommen und Sinn zähneknirschend recht gegeben. Denn diese deutsche Forderung von einer Billion ist wohlgemerkt unbesichert, unverzinst und kann nicht eingetrieben werden.

Damals argumentierte man aber, dass die Finanzkrise eins ab 2008 zu Ungleichgewichten in dieser Zahlungsbilanz geführt habe, die würden sich schon wieder einregulieren. Das taten sie auch, die Diskussion um Target 2 schlief etwas ein. Durch den ungeheuerlichen und ungehemmten Ankauf von Schuldpapieren jeder Art durch die EZB klafft aber die Schere bei Target 2 Salden aktuell wieder weit auseinander. Und putzigerweise sagt die offizielle «Finanzwissenschaft» wieder, dass es da keinen Anlass zur Beunruhigung gebe, nur Untergangspropheten aus der rechten Ecke malten hier den Teufel an die Wand. Allerdings besteht dieser Teufel im nicht mehr unwahrscheinlichen Fall, dass Griechenland – oder Italien oder Spanien – aus dem Euro austritt. Im Fall von Griechenland müsste dann der Klacks von 46 Milliarden abgeschrieben werden. Bei Spanien sprechen wir schon von 390 Milliarden, bei Italien von 426 Milliarden. Das sind wohlgemerkt Zahlen ausserhalb der bekannten Staatsschulden. Und obwohl weiterhin fleissig behauptet wird, es handle sich hier nur um virtuelle Saldi, steht im EZB-Gründungsvertrag, dass bei einem Austritt aus dem Euro dieser Saldo ausgeglichen werden muss. Also müsste Italien beim Wechsel auf die Lira 426 Milliarden Euro auf den Tisch legen. Da lacht der Italiener.

Tiefe Abneigung gegen Obrigkeit

Es sei wiederholt, das Selbstverschulden der Griechen ist gross und führt weit in die Geschichte zurück. Die Fremdherrschaft der Türken verwurzelte eine tiefe Abneigung gegen Obrigkeit und Staat in der Bevölkerung. Die munter sprudelnden Kredite und Subventionen nach der erschummelten Erlangung des Euro verleiteten viele Griechen dazu, von den herabregnenden Gaben zu profitieren. Als Beamte ohne Leistung, als Steuerzahler ohne Zahlungen, als Geschäftsleute ohne Abgaben, als Profiteure von finanziell überquellenden Sozialleistungen inklusive Zweit- und Drittrente, Behindertenzusatzrente und gerne auch ab 55. Begleitet von einer endemischen Korruption und staatlichem Unvermögen. Das ist natürlich weitgehend vorbei, trug aber zum heutigen Schuldenberg bei. Dem Unvermögen der EU hingegen ist es geschuldet, dass die gesamte staatliche Verschuldung Griechenlands im Jahr 2008 bei 265 Milliarden Euro lag. Nach der Finanz- und Eurokrise und rund 270 Milliarden Hilfsgelder später liegt diese Zahl bei 350 Milliarden Euro.

Wie es weitergeht, hängt davon ab, ob zuerst Griechenland Staatsbankrott erklärt, ein kräftiger und allgemeiner Schuldenschnitt vereinbart wird oder der Euro in seiner heutigen Form verschwindet. (Basler Zeitung)