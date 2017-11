Separatisten löschen «Verräter» von Bild, aber vergessen sein Bein

Die vom spanischen Senat abgesetzte Regionalregierung Kataloniens hat bereits mehrere Websites aufgeschaltet, die klarmachen, dass die Minister und der ehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont ihre Absetzung nicht akzeptieren. Anfangs November ging der zuvor abgeschaltete Webauftritt des Regionalpräsidenten «im Exil» erneut online. Nun hat die gesamte abgesetzte Regierung einen neuen Web-Auftritt: mit der offiziellen Aufmachung der Generalitat wird «Die legitime Regierung» vorgestellt.

Beim Webauftritt ist den Separatisten aber ein Malheur unterlaufen. Als Gruppenfoto verwendeten sie ein retuschiertes Foto der Regionalregierung. Mit auf dem Original war Santi Vila, der ehemalige Minister für Unternehmensbeziehungen, der während der Konflikteskalation kurz vor der Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Parlaments zurückgetreten war. Er wurde vom Foto entfernt – doch ging bei der Bildbearbeitung sein Bein vergessen.

Die Gegner der Separatisten frohlocken über das Missgeschick. Einer der Schnellsten war Albert Rivera, der Parteichef der liberalen Partei Ciudadanos (Bürger), die in seiner Heimatregion Katalonien mit Inés Arrimadas die Oppositionsführerin stellen. Er schrieb auf Twitter: «Stalin war schlauer, der hätte auf seinen Fotos nie das Bein eines ‹Verräters› vergessen».

Stalin era más fino, nunca se hubiera dejado una pierna de un 'traidor' en sus fotos ????. https://t.co/2c1hiLOZuU — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 18, 2017

Die katalanischen Parteien haben am Freitag ihre Kandidatenlisten für die Regionalwahl in Katalonien am 21. Dezember fertiggestellt. Bei den Unabhängigkeitsbefürwortern stehen viele inhaftierte Regionalvertreter sowie Exilpolitiker auf den Listenplätzen.

Von den 14 Regierungsmitgliedern, die von der spanischen Zentralregierung Ende Oktober abgesetzt wurden, sind zwölf als Kandidaten auf den zwei grossen Listen der Unabhängigkeitsbefürworter aufgestellt.

Dazu zählt die Liste «Gemeinsam für Katalonien», die der nach Belgien geflüchtete Puigdemont anführt. Die zweite wichtige Liste von Unabhängigkeitsbefürwortern führt der einstige Vize-Präsident der katalanischen Regionalregierung, Oriol Jungqueras, an. Seiner Bewegung Republikanische Linke Kataloniens (ERC) wird in den Umfragen ein Sieg vorhergesagt, allerdings keine absolute Mehrheit.

Knapper Ausgang

Den Unabhängigkeitsbefürwortern, die eine Mehrheit im bisherigen katalanischen Parlament hatten, stehen bei der Wahl die Unterstützer der Einheit Spaniens gegenüber, darunter die Madrider Regierungspartei PP und die Sozialisten von der PSOE. Die Umfragen sagen einen sehr knappen Ausgang der Wahl voraus. Der Wahlkampf beginnt offiziell am 5. Dezember.

Trotz eines Verbots durch das Oberste Gericht Spaniens hatte die katalanische Regierung am 1. Oktober ein Referendum über eine Abspaltung von Spanien abgehalten. Dabei sprachen sich rund 90 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit aus, die Beteiligung lag bei 43 Prozent. Allerdings hatte die spanische Polizei am Wahltag mit massiver Gewalt versucht, Wahllokale abzuriegeln und Wähler an der Stimmabgabe zu hindern.

Danach verabschiedete das katalanische Parlament eine Unabhängigkeitserklärung. Madrid entmachtete daraufhin die Regionalregierung und übernahm die Kontrolle über Katalonien, das damit seine Autonomierechte weitgehend verlor. Die Zentralregierung setzt zudem Neuwahlen in Katalonien für den 21. Dezember an.

(mch/sda)