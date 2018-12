Showdown heute Abend – May gibt sich kämpferisch

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich wegen ihres Brexit-Kurses noch an diesem Mittwochabend im Parlament einer Abstimmung über ihr Amt als Chefin der Konservativen Regierungspartei stellen. Das teilte der Vorsitzende eines einflussreichen Parlamentskomitees, Graham Brady, in London mit. Sollte May die Misstrauensabstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Die Abstimmung soll zwischen 19 und 21 Uhr MEZ erfolgen. Danach wird das Ergebnis noch am Abend veröffentlicht, wie der Vorsitzende des sogenannten 1922-Komitees weiter mitteilte.

May zeigt sich an einer Pressekonferenz in Downing Street um 9:50 Uhr kämpferisch. Dies, angesichts einer Misstrauensabstimmung, der sie sich in ihrer Konservativen Partei stellen muss. «Ich werde mich diesem Votum mit allem, was ich habe, entgegenstellen», kündigte May an.

Um May zu stürzen, müssen bei dem Misstrauensvotum mindestens 159 von 316 Abgeordneten gegen die Premierministerin stimmen. Ihr Nachfolger an der Parteispitze würde voraussichtlich auch Regierungschef werden. Sollte May das Votum überstehen, kann ihre Partei binnen eines Jahres keinen zweiten Misstrauensantrag stellen.

Sollte sie verlieren, müsste der Parteivorsitz rasch neu besetzt werden. Gibt es nur einen Kandidaten, kann das sehr schnell gehen. Bewerben sich mehrere, gibt es mehrere Wahlgänge. Bei jedem Mal scheidet der jeweils Letztplatzierte aus, bis nur noch zwei Bewerber übrig sind. Sie müssen sich dann einer Urwahl unter der Parteimitgliedern stellen. Die Prozedur dauert mehrere Wochen.

Theresa May has vowed to fight a confidence vote later. But if she loses, these people could replace her as Britain's PM https://t.co/IitUhtIfXh — Bloomberg (@business) 12. Dezember 2018

Mehrere ranghohe Kabinettsmitglieder kündigten am Mittwoch an, May zu unterstützen. «Das Letzte, was unser Land jetzt braucht, ist eine Führungswahl in der Konservativen Partei», schrieb Innenminister Sajid Javid im Kurzbotschaftendienst Twitter. Javid war zuletzt selbst als potenzieller Nachfolger Mays gehandelt worden. May sei die «beste Person», um den für den 29. März geplanten Brexit sicherzustellen, sie habe seine volle Unterstützung, schrieb er.

Auch Aussenminister Jeremy Hunt sagte May seine Unterstützung zu. «Premierminister zu sein, ist derzeit der schwierigste Job, den man sich vorstellen kann», twitterte Hunt. Er warnte ebenfalls vor einem Führungsstreit.

Gruppe von 80 Hardlinern

Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Brexit-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen.

Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war aber gescheitert. Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor.

Ausgelöst wurde der Putschversuch durch den Streit über das Brexit-Abkommen, das die Unterhändler Grossbritanniens und der EU in Brüssel ausgehandelt haben. Die Brexit-Hardliner um Rees-Mogg fürchten, dass Grossbritannien durch das Abkommen dauerhaft eng an die Europäische Union gebunden wird. Am 29. März scheidet das Land aus der Staatengemeinschaft aus.

Here's the confirmation from Sir Graham Brady that more than 48 MPs demanded a confidence vote in Theresa May https://t.co/MhFGfHTzKw pic.twitter.com/J8WOOnLHPi — Bloomberg Brexit (@Brexit) 12. Dezember 2018

In Kürze mehr. (sda/afp)