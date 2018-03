Sie erstachen sich selbst, fielen vor die U-Bahn oder tranken Tee

Der eine ist erhängt im Haus seiner Ex-Frau aufgefunden worden. Der andere stürzte im fünften Stock aus dem Fenster und spiesste sich auf den Eisengittern der Umfriedung seiner Wohnung auf. Zwei wurden von U-Bahn-Rädern zerquetscht. Einer klagte über «Unwohlsein», bevor er in seinem Sessel kollabierte. Wieder ein anderer hatte Spuren einer giftigen Pflanze im Magen, als er starb.

14 Namen umfasst «die Liste»: 14 Todesfälle auf britischem Boden, bei denen der Verdacht aufgekommen ist, dass der russische Staat die Hand im Spiel gehabt hat. Die Liste erstellt haben offenbar die amerikanischen Geheimdienste. Die US-Nachrichten-Website «Buzzfeed» hat sie den Briten präsentiert.

Die Regierung in London hat diesen Verdacht freilich lange Zeit von sich gewiesen – sei es, weil sie alles für reine Spekulation hielt oder aus Sorge vor einer Konfrontation mit dem Kreml. Premierministerin Theresa May hatte noch als Innenministerin unter David Cameron eingehendere Ermittlungen zu den Fällen auf der Liste abgelehnt. Erst ihre Nachfolgerin an der Spitze des Homeoffice, Amber Rudd, hat nun diese Woche eine grosse öffentliche Untersuchung angeordnet.

Anlass zu der Umbesinnung gab natürlich die Giftgasattacke auf den Ex-Doppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter Julia in Salisbury – und der nun offen feindselige Ton zwischen London und Moskau.

Kreml mit «grosser Wahrscheinlichkeit» involviert

Gar nicht auf der Liste verzeichnet ist dabei der prominenteste Tote – Alexander Litwinenko, der im Jahr 2006 durch eine Tasse Tee mit hoch radioaktivem Polonium vergiftet und getötet wurde. Litwinenko steht nicht auf der Liste, weil seine Ermordung von einem britischen Richter bereits vor zwei Jahren dem russischen Staat angekreidet worden ist, also für die Behörden nicht mehr zur Diskussion steht. Wladimir Putin habe «mit grosser Wahrscheinlichkeit» seinen Segen zu der Mordaktion gegeben, hiess es im Richterspruch.

«Mit grosser Wahrscheinlichkeit» von Russland vergiftet: Alexander Litwinenko. (Archivaufnahme, Mai 2002) Bild: Richard Lewis/AP/Keystone

Die Liste der 14 Fälle beginnt aber bereits bei der Untersuchung des Tods von Litwinenko. Der Strahlungsforscher Matthew Puncher war dem Polonium im Körper Liwinenkos auf die Spur gekommen. Er starb, kurze Zeit nachdem er 2016 von einer Reise nach Russland zurückgekehrt war. Er wurde mit schweren Schnittverletzungen an Armen, Bauch und Nacken tot in seiner Wohnung gefunden. Die polizeilichen Ermittler kamen damals zum Ergebnis, dass er sich die Verletzungen mit zwei verschiedenen Messern selbst zugefügt habe.

Geldwäscherei-Zeuge der Schweizer Behörden tot aufgefunden

Der wohl bekannteste Fall auf der Liste ist der Tod des russischen Geschäftsmanns Alexander Perepilitschny, der 2012 nach einem Geländelauf tot zusammenbrach. In seinem Magen wurden Spuren der giftigen Pflanze Gelsemium entdeckt. Perepilitschny war ein Whistleblower, der gemäss dem «Guardian» 2010 den Schweizer Behörden geheime Unterlagen zukommen liess. Die Dokumente sollen eine Geldwäsche-Operation mit Verbindungen zu russischen Funktionären belegen. Dabei sei es um umgerechnet knapp 220 Millionen Franken russische Steuergelder gegangen, die in private Taschen geflossen sein sollen.

Eine undatierte Aufnahme von Alexander Perepilichnyy. (Archiv) Bild: The Guardian/Public domain

Ein anderer wichtiger Name auf der Liste ist der des Milliardärs und langjährigen Putin-Gegners Boris Beresowski, der 2013 in einem Badezimmer erhängt aufgefunden wurde. Da es eine Reihe verdächtiger Umstände bei seinem Tod gab, beliess es der Untersuchungsrichter bei einem «offenen Verdikt».

Ein Geschäftspartner Beresowskis namens Scot Young steht ebenfalls auf der Liste. Er stürzte 2014 aus einem Fenster. Auch hier zeigte sich der Richter «nicht überzeugt», dass Youngs Tod Suizid war.

Der Untersuchungsrichter beliess es bei einem «offenen Verdikt»: Der verstorbene Boris Beresowski. (Archivaufnahme, September 2003) Bild: Keystone/AP Photo/Chris Young/PA

Zwei weitere Fälle waren der mit Young befreundete Immobilienmakler Robert Curtis und dessen Berufskollege Paul Castle: Beide starben unter den Rädern der Londoner U-Bahn. In beiden Fällen gingen die Ermittler von Suizid aus. Eine weitere Person auf der Liste kannte Curtis, Castle und Young: Der Anwalt Stephen Curtis kam bei einem Helikopterabsturz ums Leben.

Badri Patarkazischvili starb an Herzversagen, kurz nachdem er geklagt hatte, er werde von einer Gruppe gedungener Mörder verfolgt. Und der ehemalige Ölkrösus Juri Golubew, der russische Oppositionsparteien finanziert hatte, fühlte sich «unwohl», bevor er in seinem Sessel zusammenbrach.

«Ein, zwei, drei oder vier Fälle»

Innenministerin Rudd selbst hat keine Zweifel daran gelassen, dass sie selbst der Sache skeptisch gegenübersteht. Möglicherweise verdienten ja «ein, zwei, drei oder vier Fälle» besondere Beachtung, hat sie erklärt. Aber die Untersuchung solle stattfinden, damit man sicher sein könne, «dass diese Behauptungen nicht mehr sind als Behauptungen». Die Salisbury-Attacke hat alten Argwohn auf der Insel neu und unerwartet aufgerührt.

Kaum hatte Rudd die neue Untersuchung all dieser Vorfälle diese Woche angeordnet, marschierten Anti-Terror-Experten Scotland Yards auch schon vor einem weiteren Haus in London auf. Ein früherer Aeroflot-Direktor und Geschäftspartner Beresowskis, Nikolai Gluschkow, war am Montagabend tot bei sich zu Hause aufgefunden worden. Gluschkow war immer davon überzeugt gewesen, dass Beresowski «getötet» worden war.

«Es hat zu viele Todesfälle russischer Emigranten hier gegeben.»Nikolai Gluschkow

Gluschkow war aufseiten Beresowskis bei dessen Prozess gegen den Putin-Freund und Chelsea-Fussballverein-Eigner Roman Abramowitsch aufgetreten. 2015 trat er auch, bei der damaligen grossen Litwinenko-Untersuchung, als Zeuge gegen den von London inzwischen als Litwinenkos Mörder identifizierten Putin-Schützling Andrei Lugowoi auf.

«Es hat», sagte Gluschkow einmal britischen Reportern, «zu viele Todesfälle russischer Emigranten hier gegeben.» Sein eigener Tod dürfte die Liste der 14 zur «Liste der 15» machen. Die kommende Untersuchungskommission hat jede Menge zu tun.

Er ist überzeugt, dass Russland hinter dem Attentat auf Skripal und seine Tochter steckt: Wil Mirzajanow, der das verwendete Nervengift «Novitschok» mitentwickelte. (14. März 2018) Video: Tamedia

