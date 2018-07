Sie ist wieder da

Seit Kurzem steht die langjährige CDU-Abgeordnete im Dienst der AfD. Die streitbare Politikerin, die am Mittwoch ihren runden Geburtstag feiert, wird sich auch in ihrer neuen Funktion treu bleiben - daran lässt sie keinen Zweifel.

Den ersten grossen Auftritt bei der AfD hatte Steinbach Ende Juni auf dem Parteitag in Augsburg. Eigentlich sollte sie nur die von ihr geleitete Desiderius-Erasmus-Stiftung vorstellen, die als parteinahe Stiftung anerkannt wurde. Den Grossteil ihrer Redezeit nutzt Steinbach aber, um in bester AfD-Manier gegen die Bundesregierung zu wettern - schliesslich war sie als Reaktion auf deren Flüchtlingspolitik aus der CDU ausgetreten. Mit ihren Attacken gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) brachte Steinbach den Saal zum Toben - dagegen kamen selbst AfD-Chef Alexander Gauland und Rechtsaussen Björn Höcke mit ihren Reden nicht an.

Im Januar 2017 war die rechtskonservative Politikerin nach mehr als 40 Jahren aus der CDU ausgetreten. 27 Jahre war sie im Bundestag, davon bis auf das letzte halbe Jahr für die CDU/CSU. Dort sei jedoch «Schritt für Schritt die Demokratie zu Grabe getragen» worden, begründete Steinbach in Augsburg noch einmal ihren Entschluss zum Verlassen der CDU. Als parteilose Abgeordnete gehörte sie dem Bundestag noch bis zur Wahl im vergangenen Herbst an.

Sie polarisiert wie kaum eine andere

Steinbach, die im heute zu Polen gehörenden Westpreussen geboren wurde und im hessischen Hanau aufwuchs, polarisiert in der deutschen Politik wie kaum eine andere. In Frankfurt am Main arbeitete sie zunächst als Diplom-Verwaltungswirtin und Informatikerin, parallel dazu studierte sie Violine und spielte im Orchester. 1974 trat Steinbach in die CDU ein und wurde wenig später Stadtverordnete in Frankfurt, 1990 folgte der Einzug in den Bundestag. 1998 zur Präsidentin des Bundes der Vertriebenen gewählt, wurde sie schnell zum roten Tuch für viele Polen, auch weil sie zuvor im Bundestag nicht für die Anerkennung der deutsch-polnischen Grenze gestimmt hatte.

Für Entsetzen sorgte Steinbach 2010 mit einer Äusserung, die die Kriegsschuld der Deutschen zu relativieren schien: Sie könne es «leider nicht ändern, dass Polen bereits im März 1939 mobil gemacht hat», sagte sie mit Blick auf Hitlers Einmarsch in Polen am 1. September des Jahres. Steinbach ist in Polen so unbeliebt, dass sie 2003 vom Wochenmagazin «Wprost» in einer Nazi-Uniform reitend auf dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gezeigt wurde.

Sie forderte eine «Anti-Scharia-Erklärung»

Steinbach gab im Juli 2014 nach 16 Jahren ihr Amt als Vertriebenen-Präsidentin zwar auf - stiller wurde sie aber nicht. Als menschenrechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion äusserte sie sich mit zunehmend Aufsehen erregenden Forderungen: Muslime, die in die CDU eintreten wollten, sollten eine «Anti-Scharia-Erklärung» unterschreiben, wonach auch für sie das Grundgesetz oberstes Gebot ist. Das erleichtere «bei Aufdeckung den Parteiausschluss».

Aufregung verursachte Steinbach dann Anfang 2016 mit dem Posting eines Bildes mit dem Titel «Deutschland 2030». Es zeigt ein blondes Kind umringt von dunkelhäutigen Männern und deren Frage: «Woher kommst du denn?»

Schon vor ihrem CDU-Austritt warf Steinbach ihrer damaligen Partei vor, für die Erfolge der AfD mitverantwortlich zu sein - die Christdemokraten hätten ihr konservatives Profil und damit die Kernwähler am rechten Rand aufgegeben. Nach ihrem Austritt sagte sie in einem Interview, die AfD sei «auch Fleisch vom Fleisch der CDU». Vor der Bundestagswahl schaltete sie Zeitungsanzeigen mit der Überschrift «Warum ich AfD wählen werde».

AfD-Mitglied ist Steinbach allerdings bis heute nicht - und will es auch nicht werden, wie sie am Rande des Augsburger Parteitags der Nachrichtenagentur AFP sagte. Schliesslich seien auch 99 Prozent der AfD-Wähler keine Parteimitglieder. (amu/AFP)