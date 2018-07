Spanien zieht Haftbefehl gegen Carles Puigdemont zurück

Die spanische Justiz verzichtet auf eine Auslieferung des in Deutschland festgenommenen katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont. Der Ermittlungsrichter am Obersten Gericht in Madrid habe den europäischen Haftbefehl zurückgezogen, teilte das Gericht mit.

Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht (OLG) in Deutschland hatte vergangene Woche entschieden, dass eine Auslieferung des Politikers wegen des Verdachts der Veruntreuung zulässig sei – nicht jedoch wegen Rebellion, des Hauptvorwurfs der spanischen Justiz. (oli/sda/afp)