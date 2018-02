Star-Journalist klagt Vizekanzler an

Er habe in 32 Jahren als Journalist noch nie jemanden verklagt, schreibt Armin Wolf in seinem Blog. «Aber jetzt mache ich eine Ausnahme.» Der Grund für diese Ausnahme ist Heinz-Christian Strache, FPÖ-Chef und Vizekanzler Österreichs.

Strache hatte am Montag auf Facebook ein Foto des bekannten ORF-Journalisten gepostet – und dies mit folgendem Slogan versehen: «Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.» Rechts unten auf dem Foto ist das Konterfei von Pinocchio zu sehen. Vermutlich im Wissen, dass er sich Ärger einhandeln wird, hat Vizekanzler Strache seinen Beitrag als «Satire» bezeichnet.

Dass Herr Strache verschämt «Satire» über sein Bild schreibe, «ist rechtlich irrelevant», hält Wolf in seinem Blogbeitrag fest. Die Arbeit von Journalisten dürfe selbstverständlich öffentlich kritisiert werden, schreibt er weiter. Aber pauschale und persönliche Diffamierungen von ganzen Medien und Redaktionen oder von einzelnen Journalistinnen und Journalisten seien keine Kritik. Diese Attacken der FPÖ, einer Regierungspartei, auf Medien und Medienschaffende erreichen nach Ansicht von Wolf mittlerweile «ein demokratiepolitisch wirklich bedenkliches Ausmass».

Unter der Würde eines Vizekanzlers

Deutliche Kritik äusserte ebenfalls der Redakteursrat des ORF. FPÖ-Politiker Strache habe eine rote Linie überschritten. Sein Lügenvorwurf sei unter der Würde eines Vizekanzlers der Republik Österreich. Zu Wort meldete sich auch die Generaldirektion des ORF: Sie fordert eine Löschung des «unsäglichen Posts», eine Richtigstellung sowie eine Entschuldigung. Im Weiteren prüft sie weitere rechtliche Schritte: Der ORF erwägt eine Klage. Erste Medien und Politiker haben Strache zum Rücktritt aufgefordert.

Nach der heftigen Kritik hat Vizekanzler Strache sein Facebook-Posting aktualisiert. Er betonte erneut, dass es sich um eine «Satire» handle, «zugegeben, eine klar ersichtlich überzogene Satire». Das sei keinesfalls gegen Journalist Armin Wolf persönlich gerichtet gewesen. «Es tut mir natürlich leid, wenn er dieses Posting persönlich genommen hat.» Inhaltlich distanzierte sich Strache nicht von seinem Facebook-Beitrag: «Das war und ist Kritik am ORF in Form von überspitzter Satire bezüglich der tendenziösen und manipulativen Berichterstattung in der jüngeren Vergangenheit.»

Auf diese Aussagen von Strache hat Wolf inzwischen reagiert. Der ORF-Journalist bleibt bei seiner Klage: «Ich möchte gerne ein Gericht entscheiden lassen, ob diese Art der persönlichen Diffamierung von Journalisten rechtlich zulässig ist oder nicht.»

Ich war also "nicht personenbezogen", das Fake-Plakat mit meinem Foto und meinem Namen. - https://t.co/p95x4qJymz — Armin Wolf (@ArminWolf) 14. Februar 2018

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat inzwischen zu Zurückhaltung aufgerufen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA heute Vormittag berichtete. «Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass man versucht, wieder etwas Emotion herauszunehmen», sagte Kurz bei einem Auftritt mit Strache vor dem Ministerrat.

Auch Satire darf nicht alles

Die österreichische Medienanwältin Maria Windhager sieht gute Chancen für die Klage von ORF-Journalist Wolf, obwohl Strache den angeblichen Satirecharakter seines Postings betont. «Satire darf nicht alles», sagte Windhager der Zeitung «Standard». Satire dürfe entstellen, verzerren, übertreiben, verfremden. «Aber: Man kann nicht Unwahrheiten unter dem Deckmantel der Satire verbreiten. Sie muss das letzte Körnchen Wahrheit enthalten.» Der Vorwurf der Lüge wiege schwer, hält die Medienanwältin fest.

Strache und andere FPÖ-Politiker sind scharfe Kritiker des ORF, weil sie sich in dessen Berichterstattung nicht fair behandelt fühlen. Nach Ansicht der FPÖ muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk «rasch und nachhaltig reformiert werden». Eine weitere Forderung der Freiheitlichen ist die Abschaffung der «Zwangsgebühren» für den ORF. (Tages-Anzeiger)