Stoppt diese Nazis – Jetzt!

Kleiner Anlass, grosse Wirkung. In einem Zeitungsinterview hatte Freiburgs neuer Bürgermeister Martin Horn zunächst die Bereitschaft erklärt, «ein bestimmtes Kontingent» an in Seenot geratenen Flüchtlingen aufzunehmen. Wenig später krebste er zurück und sprach, schon ganz Politprofi, von einem Missverständnis. Er habe lediglich seine Solidarität mit den Bürgermeisterkollegen aus Köln, Düsseldorf und Bonn zum Ausdruck bringen wollen, die in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel die Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge angeboten hatten. Klassische Bruchlandung eines Maulhelden nach einem gesinnungsethischen Höhenflug.

Die Reaktionen waren offenbar derart heftig, dass die Badische Zeitung ihren Zugang für Leserbriefe umgehend schloss: «Bei diesem Artikel steht unseren Leserinnen und Lesern die Kommentarfunktion ausnahmsweise nicht zur Verfügung. Leider erreichen uns momentan zahlreiche unangemessene, beleidigende und justiziable Forumsbeiträge, wodurch eine gewissenhafte Moderation nach den Regeln unserer Netiquette nicht möglich ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.» (BZ, 1.9.2018)

Auf einem ähnlich primitiven Niveau bewegen sich viele Leserbriefe, die auf den Leitartikel von Markus Somm zu den unsäglichen Vorgängen in Chemnitz folgten und ungefiltert den Weg in die Öffentlichkeit fanden. Sein Kommentar, ebenso klar wie zutreffend, stiess bei seinem «Stammpublikum» aus der rechten Ecke aber offensichtlich auf wenig Zustimmung. «Jede Verbindung mit den Nazis und Rechtsextremen ist unerträglich und moralisch ein Bankrott. Der Ärger der Chemnitzer mag noch so gross oder legitim sein: Die Nazis sind immer die falschen Verbündeten.» (BaZ, 1.9.2018)

Keine Hemmschwellen

Eigentlich können nur hirnlose Dumpfbacken dieser Aussage widersprechen. Beim Thema Flüchtlingspolitik aber gibt es keine Hemmschwellen. Blanker Hass und die Abwesenheit von Mass und Vernunft beherrschen die Diskussion. Leider auch bei uns. «Wer an der Seite von Nazis marschiert», schreibt Der Spiegel zutreffend, «der kann hinterher nicht behaupten, er habe nichts damit zu tun – und darf sich später nicht beklagen, mit den Nazis in einen Topf geworfen zu werden».

Drei Behauptungen, einander eigentlich widersprechend, tauchen in den Leserbriefen immer wieder auf. Die Demonstranten mit dem Hitlergruss seien eine verschwindende Minderheit gewesen oder, noch dümmer, die Vorfälle hätten überhaupt nicht stattgefunden und wären eine böswillige Erfindung der «Lügenpresse» von ZDF, ARD, SRG und einer rot-grünen Medienmafia. Und schliesslich, schuld seien ohnehin nicht die Nazis und ihre Mitläufer, sondern Frau Merkel mit ihrer naiven Willkommenskultur.

Anlässlich des 25. Jahrestages der Bücherverbrennung hat Erich Kästner am 10. Mai 1958 eine denkwürdige Rede gehalten: «Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf …»

In den Reichstagswahlen im Mai 1928 erreichte die NSDAP einen Wähleranteil von 2,6 Prozent und 12 Sitze. Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die AfD in Sachsen 27 Prozent der Stimmen. Bundesweit liegt sie in den Umfragen bei 17 Prozent. Wehret den Anfängen! (Basler Zeitung)