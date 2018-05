Streit, Streiks und Schulden

Der Konflikt um die Reform der französischen Bahngesellschaft SNCF geht in die zwölfte Runde. Kein Gong ertönt und kein Schiedsrichter ist präsent, der diesen zermürbenden Kampf beenden könnte. Wie elfmal zuvor fallen darum heute wie schon gestern viele im Fahrplan vorgesehene Züge aus. Die Beteiligung des Personals am zweitägigen Ausstand ist leicht zurückgegangen. Doch auch wenn der Anteil der effektiv Streikenden unter 15 Prozent aller SNCF-Beschäftigten liegt, reicht es bei Weitem, wenn knapp die Hälfte aller Lokomotivführer die Arbeit niederlegen, um den Zugverkehr im Land entgleisen zu lassen.

Bei den TGV-Verbindungen im In- und mit dem Ausland bessern sich die Reisebedingungen für die Passagiere zwar – etwa zwei von drei Zügen verkehren laut der SNCF-Direktion regulär –, aber im Nah- und Regionalverkehr leiden die Reisenden nach wie vor unter sehr vielen Ausfällen und dem damit verbundenen Stress. Es ist in diesem Zusammenhang ziemlich erstaunlich, dass sich der Groll der Bevölkerung nicht stärker gegen die Gewerkschaften richtet, die mit ihrem hartnäckigen Widerstand die historischen Errungenschaften in Form des Status der Eisenbahner-Beamten verteidigen. Die Rechnung der Regierung und SNCF-Direktion, dass mit der Zeit ein deutlicher Meinungsumschwung zu Lasten der Streikenden einsetzen würde, ist bisher nicht aufgegangen.

Laut einer Umfrage in der Sonntagszeitung Journal du Dimanche liegt der Anteil der Befragten, die den Streik für richtig oder gerechtfertigt halten, Ende Mai bei 42 Prozent; das ist exakt dieselbe Quote wie zu Beginn des Konflikts Mitte März! Zwischendurch war der Prozentsatz der Streikfreunde im April sogar auf 47 Prozent gestiegen. Merkwürdigerweise findet aber laut derselben Befragung eine Mehrheit von heute 64 Prozent, dass die Regierung ihr Projekt zur Anpassung der französischen Bahn an die Konkurrenz wie geplant durchziehen soll. Und 82 Prozent denken, dass die Staatsführung dieses Mal nicht nachgeben werde.

Das muss die Regierung in ihrem Willen, dem Druck der Gewerkschaften nicht nachzugeben, bestärken. Daran ändert auch die Abstimmung an der Basis des SNCF-Personals nicht, in der sich – bei einer Beteiligung von 65 Prozent – fast 95 Prozent gegen die Reform ausgesprochen haben.

Premierminister Edouard Philipp hat die vier wichtigsten Gewerkschaftsverbände bei der SNCF bereits zweimal zu Unterredungen empfangen, ihnen aber klargemacht, dass von ihm in den wesentlichen Punkten der Reform keine Konzessionen zu erwarten sind. Nachdem die Abgeordneten der Nationalversammlung die Vorlage nach einer hitzigen Debatte bereits mit deutlicher Mehrheit gutgeheissen haben, debattiert nun ab heute der Senat darüber. Die Gewerkschaften erhoffen sich davon im Minimum ein paar Retuschen.

Regierung macht Zugeständnis

Hinter den Kulissen wird deutlich, dass es erste Risse in der Einheit der Einheitsfront gibt. Die gemässigte CFDT beispielsweise macht zwar noch mit beim Streik, drängt aber auf eine Einigung, sollte sich die Regierung zu einem Kompromiss bereit erklären.

In einem Punkt, um den sich der Konflikt nur am Rande dreht, hat der Regierungschef eingelenkt: Die SNCF ist mit mehr als 55 Milliarden Euro hoch verschuldet. Den Teil dieser Schulden, der auf das Konto des Baus der kostspieligen TGV-Strecken und anderer Infrastrukturen geht, will die Regierung übernehmen. Die Rede ist von 35 Milliarden Euro, für die dann die Steuerzahler in der einen oder anderen Form aufkommen müssten. Das ist kein Ausweg aus dem Konflikt, könnte aber hilfreich sein, um die öffentliche Meinung zugunsten der Regierung zu beeinflussen – schliesslich hatten die Streikenden stets gefordert, dass der Staat ähnlich wie beim Strassenbau auch für die Schieneninfrastruktur bezahlen muss.

Angst vor Privatisierung

Zudem hat die Regierung versprochen, es werde auch bei der angekündigten Umwandlung der SNCF in eine Aktiengesellschaft keine Privatisierung geben, der Staat bleibe exklusiver Eigentümer der französischen Bahn, auch wenn in den kommenden Jahren der Markt für die europäische Konkurrenz geöffnet werde – was ja nur normal sei, da die SNCF selber in zahlreichen Nachbarländern bereits Linien betreibt. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt ist nun aber ein internes Diskussionspapier publiziert worden, in dem explizit ganz andere Vorhaben erwähnt werden, die klar in die Richtung eines teilweisen Verkaufs gehen.

Der Streik-Fahrplan der Gewerkschaften sieht bis Ende Juni weitere Serien von zweitägigen Ausständen vor – also ausgerechnet dann, wenn Teile der Bevölkerung in die Ferien fahren möchten. Alle hoffen, dass es nicht so weit kommt. Aber kapitulieren will deswegen keine der beiden Seiten. (Basler Zeitung)