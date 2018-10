Terrorermittlungen gegen Chemnitzer «Bürgerwehr»

Die deutsche Bundesanwaltschaft ermittelt gegen eine selbsternannte Chemnitzer «Bürgerwehr» wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung. In Sachsen und Bayern wurden am Montag sechs Tatverdächtige festgenommen, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte. Sie sollen gemeinsam mit einem weiteren bereits in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten führende Rollen in der rechtsextremen Szene eingenommen und Angriffe auf Ausländer und Andersdenkende beabsichtigt haben.

Die Männer sollen unter dem Decknamen «Revolution Chemnitz» eine Terrorvereinigung gebildet haben, berichtet der «Spiegel». Alle Beschuldigten gehörten der Hooligan-, Skinhead- oder Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an. Ob sie auch an den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz Ende August beteiligt waren, sei noch unklar. «Es gilt allerdings als wahrscheinlich», schreibt der «Spiegel» weiter.

Bilder: rechte Gewalt in Deutschland

Update folgt. (hvw/AFP)