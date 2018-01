Theresa May schleppt sich durch den Winter

Es verhält sich mit den Spekulationen über Theresa Mays mögliches Ende als britische Premierministerin ein wenig wie mit einer Grippe, die ständig vor dem Ausbruch zu stehen scheint: Mal sind die ersten Symptome nur leicht zu verspüren, dann wieder stärker, mal verschwinden sie rasch wieder, dann bleiben sie länger. Doch voll zum Ausbruch gekommen ist die Krankheit bis jetzt nicht: May ist noch immer da.

Seit dem Wochenende sind die Anzeichen wieder spürbar, und zwar so akut, wie seit dem Parteitag der Tories im Oktober nicht mehr, bei dem May während ihrer Abschlussrede einen Hustenanfall erlitt und auch sonst einen schwachen Auftritt hinlegte. Schuld an der derzeitigen Unruhe sind, je nach Perspektive, Mays Parteikollegen oder auch nur die Sonntagpresse: «Tories in Aufruhr», titelte die Sunday Times in ihrer jüngsten Ausgabe auf der Front, und dies in einer Schriftgrösse, die allerhöchste Dringlichkeit suggerierte.

Wer über wenig Erfahrung mit dem Gebaren britischer Journalisten verfügt, musste glauben, die Rebellion stehe kurz bevor. Als Verschwörer vermochte das Blatt dann allerdings nur einige frühere Kabinettsmitglieder zu präsentieren, also Leute, die nichts zu verlieren haben und sich daher ohne Risiko aus dem Fenster lehnen können.

Niemand wagt sich aus der Deckung

Zu einem Ende Mays als Regierungschefin führen zwei mögliche Wege: Entweder sie tritt zurück. Oder die Parlamentsfraktion ihrer Partei erzwingt eine Neuwahl des Parteichefs. Wer von den Abgeordneten Mays Kopf fordert, weiss der Abgeordnete Graham Brady. Er ist der Vorsitzende des 1922-Komitees, einer 1923 gegründeten, nach der ein Jahr zuvor erfolgten Unterhauswahl benannten Vereinigung konservativer Hinterbänkler. Wer immer einen Tory-Premier oder -Oppositionsführer stürzen will, schreibt dem Chef des Komitees einen Brief; fordern 15 Prozent der Abgeordneten eine Neuwahl ihres Anführers, findet diese statt.

Derzeit liegt das entsprechende Quorum bei 48 Parlamentariern. Im Herbst, so wollen Zeitungen wissen, hätten sich einige Abgeordnete hinter vorgehaltener Hand für Mays Abgang ausgesprochen, doch den Brief an Brady schickte offenbar keiner von ihnen ab: May, so die Hoffnung, würde die Ausweglosigkeit ihrer Situation einsehen und aus freien Stücken gehen.

Dass derzeit niemand wirklich ernsthaft auf Theresa Mays Job zu aspirieren scheint, lässt sich durch den Brexit sowie die knappe Mehrheit der Konservativen erklären. Letztere zwingt die Premierministerin, auf alle Gruppen in der Fraktion Rücksicht zu nehmen, und verunmöglicht es ihr damit, beim EU-Austritt einen klaren Kurs zu fahren.

Derzeit ist die Stimmung in Partei und Fraktion laut Presseberichten folgende: May soll den Austritt aus der EU durchstieren, dann soll ein anderer übernehmen. In diesem Fall bliebe der Amtsinhaberin wohl noch etwas mehr ein Jahr in 10 Downing Street.

Es grüsst das Murmeltier

Zusätzliche Unruhe in die Arbeit der Regierung könnte eine Studie über die möglichen Folgen des Brexit bringen. Eigentlich hatte die Regierung das Papier, das im Ressort von Brexit-Minister David Davis ausgearbeitet wurde, geheim halten wollen; nun wurde es dem Onlineportal Buzzfeed zugespielt und von diesem veröffentlicht.

Im Fall eines sogenannt harten ­Brexits, also eines Austritts ohne Abkommen, würde die britische Wirtschaft in den kommenden 15 Jahren um acht Prozent weniger wachsen, heisst es darin, doch selbst mit einem umfassenden Freihandelsabkommen würde sich das Wachstum um fünf Prozent verringern. Brexit-Gegner zitieren die Ergebnisse der Studie zustimmend, Brexit-Befürworter verweisen darauf, schon jene Vorhersagen, wonach die Wirtschaft im Fall eines Ja zum Brexit unmittelbar einbrechen würde, hätten sich nicht bewahrheitet. Die Debatte bewegt sich damit in denselben Bahnen, in denen sie sich bereits seit dem Referendum vom Juni 2016 bewegt: viel Rechthaberei und Spekulation auf beiden Seiten.

Ein Provisorium für die Ewigkeit?

Ebenfalls für Streit sorgt in London ein Beschluss der EU vom Montag, wonach Grossbritannien während der Übergangsperiode, die mit dem Austritt Ende März 2019 beginnen und nach dem Willen Brüssels bis Ende 2020 andauern soll, weiterhin ins EU-Budget einzahlen und bestehende sowie neue EU-Gesetze sowie Urteile von EU-Richtern befolgen soll. Dies würde bedeuten, dass auch die Personenfreizügigkeit unverändert weiterliefe.

Grossbritannien würde dadurch zu einem Vasallenstaat, sagte Jacob Rees-Mogg, einer der führenden Brexiteers in der Tory-Fraktion. Die Sorge der EU-Gegner ist wohl nur damit zu erklären, dass sie fürchten, die Übergangsperiode könnte auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Es wäre nicht das erste Provisorium, das zur Dauereinrichtung würde. (Basler Zeitung)