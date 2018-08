Tiefschlag für Macron

Mehrfach seit seinem Amtsantritt vor 14 Monaten hat er schon mit dem Gedanken gespielt, mit einem Eklat aus der Regierung zurückzutreten. Jetzt hat der französische Staatsminister für Umwelt und Klimawandel, Nicolas Hulot, seine Drohung wahr gemacht.

Angeblich sollen Präsident Emmanuel Macrons Zugeständnisse an den einflussreichen Jägerverband das Fass seines Unmuts zum Überlaufen gebracht haben. Sein Engagement für die Umwelt und einen solidarischen Klimawandel sei am Widerstand gewisser «Lobbys» gescheitert, meinte Hulot verbittert. «Man sagte mir, ich müsse geduldig sein. Aber wir gedulden uns seit dreissig Jahren. Man sagte mir, ich müsse Prioritäten setzen, aber alles (im Bereich der Umwelt und des Klimawandels) ist prioritär und dringend», fügte er an.

«Ich mag nicht länger lügen», erklärte er im Gespräch mit Radio France Inter. Er hatte keine Lust mehr, «nur kleine Schritte machen» zu können. Zu häufig musste er in der Regierung nachgeben oder unbefriedigende Kompromisse akzeptieren, so bei der versprochenen Verringerung des Anteils der Atomenergie an der Stromproduktion oder beim Verbot der Glyphosate und anderer Pestizide. Sein Rücktritt ist für Macron, dessen Popularität bereits am Abbröckeln war, ein politischer Tiefschlag. Der in der Bevölkerung sehr beliebte Hulot ist nicht einfach durch irgendeinen Politiker ersetzbar.

Journalist und Naturschützer

Populär ist der 1955 in Lille geborene Hulot nicht als Minister geworden, sondern bereits ab Ende der Achtzigerjahre als Fernsehjournalist mit spektakulären Reportagen in Urwäldern oder auf arktischen Gletschern für seine Sendung «Ushuaïa – le magazine de l’extrême», die seinen Ruf als Naturschützer begründete.

Hulot zählte in den Umfragen seither auch immer zu den Lieblingen der Franzosen. Er verwandelte das in ein Geschäftsmodell mit einem Fernsehsender, einer eigenen Stiftung und den nach seiner Sendung benannten Duschgels sowie anderen Kosmetikprodukten.

Hulot war politisch und auch als Person umstritten. So wurde gesagt, sein Privatleben stehe wenig in Einklang mit seinen ökologischen Forderungen, da er beispielsweise eine ganze Sammlung von Luxusautos besitze. Wenige Monate nach seiner Ernennung als Staatsminister wurde er zudem in einem Magazin der Vergewaltigung einer jungen Frau, einer Enkelin von Ex-Präsident François Mitterrand, beschuldigt. Wegen Verjährung des von Hulot dementierten Vorfalls, der 2008 passiert sein soll, wurde die Voruntersuchung eingestellt.

Hulot bekommt Handlungsfreiheit zurück

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und François Hollande boten ihm Ministerposten an, was er bis zur Wahl von Macron immer wieder ablehnte. Er zog es bis dahin vor, seinen Einfluss von aussen zu nutzen: Vor allem 2006 mit einem «Ökologischen Pakt», den die wichtigsten Präsidentschaftskandidaten, unter ihnen der spätere Präsident Nicolas Sarkozy und dessen sozialistische Gegnerin Ségolène Royal, unterzeichneten. Unter François Hollande wirkte er als Sonderberater für Umwelt und Gesandter für die Pariser Klimakonferenz COP21 (2015). Mit dem jetzigen Ausscheiden aus der Regierung bekommt Hulot eine wertvolle Meinungs- und Handlungsfreiheit zurück. Diese könnte es ihm ermöglichen, für 2022 eine Kandidatur gegen Macron vorzubereiten.

Regierungssprecher Benjamin Griveaux «bedauerte» gestern Hulots Rücktritt, der ihm in seiner abrupten Form «unhöflich» vorkomme. Ein Jahr reiche nicht für eine «Umweltrevolution», und er persönlich ziehe es vor, «kleine Schritte zu machen, statt am Ort zu treten», sagte Griveaux. Die Opposition dagegen begrüsste einstimmig Hulots Entscheidung. «Ich teile nicht unbedingt seine Ansichten, aber ich kann es verstehen, dass er sich verraten fühlte», kommentierte Laurent Wauquiez, Vorsitzender der konservativen Partei Les Républicains. Für Jean-Luc Mélenchon von der linken France insoumise ist die Demission «wie ein Misstrauensvotum gegen Macron». Der grüne EU-Abgeordnete Yannick Jadot twitterte: «Hulot hat recht, nicht länger als Feigenblatt zu dienen.» Hulot bleibt nach seinem Schritt in Frankreich politisch und moralisch glaubwürdig. (Basler Zeitung)