Trump schaltet sich in Kosovo-Konflikt ein

Donald Trump hat sich überraschend in die Debatte um eine Lösung des Konflikts zwischen Kosovo und Serbien eingeschaltet. In einem Brief an den kosovarischen Staatschef Hashim Thaci schrieb Trump, er begrüsse die laufenden Bemühungen für eine Versöhnung mit Serbien. Diese einmalige Gelegenheit nicht zu nutzen, würde laut Trump einen tragischen Rückschlag bedeuten. Eine neue Chance für einen einvernehmlichen Frieden werde sich wohl nicht so rasch wieder ergeben. Kosovo sei ein entscheidender Partner «in unseren Bestrebungen» für Frieden und Stabilität in Europa, so der US-Präsident.

Thank you President @realDonaldTrump for your powerful support of #Kosovo’s independence & our joint drive to reach comprehensive deal btwn #Kosovo & #Serbia. I too, look forward to celebrate finality of peace in @WhiteHouse, opening Kosovo’s path to @Nato, EU & UN memberships. pic.twitter.com/oevIfdMjYX — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) December 18, 2018

Trump appelliert an die politischen Führer Kosovos, bei der Suche nach einer Verhandlungslösung mit einer Stimme zu sprechen. Ein Abkommen sei in Reichweite, meint Trump. Er freue sich, die Staatschefs Kosovos und Serbiens ins Weisse Haus einzuladen, um das historische Abkommen zu feiern. Die USA würden eine Vereinbarung unterstützen, welche die Interessen der beiden Seiten berücksichtige. Damit meint der US-Präsident laut Beobachtern in Pristina einen Gebietstausch, über den Thaci mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic seit einigen Monaten geheim verhandelt.

Offiziell und beschönigend ist von einer «Grenzkorrektur» die Rede. Demnach soll Belgrad den mehrheitlich von Serben bewohnten kosovarischen Norden erhalten, Kosovo würde im Gegenzug mit ein paar albanisch besiedelten Ortschaften in Südserbien entschädigt. Trumps Brief trägt die Handschrift seines Sicherheitsberaters John Bolton. Dieser hatte im Sommer territoriale Anpassungen auf dem Balkan nicht ausgeschlossen. (Redaktion Tamedia)