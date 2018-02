Türkei lässt deutschen Journalisten Deniz Yücel frei

Der seit dem 14. Februar 2017 in der Türkei festgehaltene «Welt»-Reporter Deniz Yücel ist nach Angaben der Zeitung wieder frei.

Die Freilassung wurde von einem türkischen Gericht angeordnet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag meldete. Demnach legte die Istanbuler Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift vor, in der 18 Jahre Haft für Yücel gefordert werde. Das Gericht habe die Anklageschrift angenommen und daraufhin die Entlassung des Journalisten aus der Untersuchungshaft angeordnet.

Nach Angaben seines Anwalt verfügte das ein Gericht in Istanbul am Freitag seine Freilassung für die Dauer des Verfahrens. Eine Ausreisesperre wurde der «Welt» zufolge nicht verhängt.

Die Zeitung machte die Freilassung am Freitag unter Berufung auf den Anwalt des deutsch-türkischen Journalisten, Veysel Ok, bekannt. Yücel war wegen des Vorwurfs der «Terrorpropaganda» in der Türkei inhaftiert worden.

Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakk?nda tahliye karar? ç?kt?. #gazeteciliksuçde?ildir pic.twitter.com/9wxO65ljG0 — Veysel Ok (@shemmoshemmo) 16. Februar 2018

Am frühen Nachmittag twitterte der Anwalt ein Bild des Journalisten, auf dem er seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt.

Die Bundesregierung bestätigte die angekündigte Freilassung. «Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Auf die Frage nach möglichen Gegenleistungen sagte er: «Ich kann ausschliessen, dass es einen Deal in irgendeiner Form gegeben hat.»

Deniz #Yücel ist frei! AM @sigmargabriel: Ich freue mich sehr über diese Entscheidung der türkischen Justiz. Und noch mehr freue ich mich für Deniz Yücel und seine Familie. Das ist ein guter Tag für uns alle. pic.twitter.com/b2F9MirbMa — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 16. Februar 2018

Ohne Anklage inhaftiert

Der Fall war zuletzt der grösste Streitpunkt im Verhältnis zur Türkei. Yücel sass ein Jahr ohne Anklage in der Türkei im Gefängnis. Anschliessend wurde gegen ihn wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft verhängt. Zuletzt war aber Bewegung in den Fall gekommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim gesagt, sie habe Yildirim darauf hingewiesen, «dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat».

Vor seinem Deutschland-Besuch hatte Yildirim der ARD gesagt, er hoffe auf eine baldige Freilassung Yücels. Aussenminister Sigmar Gabriel sagte Mitte der Woche bei einem Besuch in Belgrad: «Ich bin relativ optimistisch, dass wir doch jetzt bald zu einer Gerichtsentscheidung kommen.» Der SPD-Politiker fügte an: «Und ich hoffe natürlich, dass die positiv für Deniz Yücel ausgeht.»

Im Oktober hatte ein türkisches Gericht die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner verfügt und keine Ausreisesperre verhängt. Er konnte nach Deutschland zurückkehren, obwohl der Prozess gegen ihn weiterläuft. Steudtners Freilassung – und auch die der Übersetzerin Mesale Tolu – hat zu einer leichten Entspannung des deutsch-türkischen Verhältnisses geführt.

Nicht durch die Hintertür

Einen wie auch immer gearteten Tauschhandel für seine Freilassung wollte Yücel nicht, erst recht nicht, solange etliche türkische Journalisten hinter Gittern sind. Auch nach mehr als elf Monaten hinter Gittern sagte er in einem dpa-Interview: «Für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung.» Stattdessen forderte er von Anfang an einen fairen Prozess, der nach seiner Überzeugung gar nicht anders als mit einem Freispruch enden könne. Er werde «dieses Gefängnis nicht durch eine Hintertür verlassen, sondern durch jene Vordertür, durch die ich es betreten habe», wie er in der «Welt» schrieb.

Den Jahrestag seiner Festnahme – es war der vergangene Mittwoch – verbrachte Yücel aber noch im Gefängnis. Nicht nur seinen Geburtstag musste Yücel im Gefängnis verbringen, auch zur eigenen Hochzeitsfeier konnte er nicht kommen: Am 12. April 2017 heiratete er im Gefängnis seine Freundin Dilek Mayatürk.

Welle der Solidarität

Literatur-Nobelpreisträger und Musiker, Sportler und andere Prominente setzten sich für die Freilassung des Reporters ein, der zum Symbol für die Krise zwischen Berlin und Ankara wurde. Selbst wenn aus dem rechten politischen Spektrum oder von Deutschtürken auch Kritik laut wurde, so ging durch Deutschland doch eine Welle der Solidarität, die in diesem Ausmass selten zu beobachten ist.

Ausdruck dafür sind auch die zahlreichen Auszeichnungen für Yücel: Theodor-Wolff-Sonderpreis, Leipziger Medienpreis, Sonderpreis bei den «Journalisten des Jahres» 2017, und nicht zu vergessen, auch wenn das kein Branchenpreis ist: In einer «Playboy»-Umfrage wurde Yücel unter die «Männer des Jahres» 2017 gewählt, im Bereich Politik musste er sich nur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geschlagen geben.

«Journalist und kein Terrorist»

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat die Nachricht von der Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel als «sehr glückliche Nachricht» begrüsst. «Seit über einem Jahr sass Deniz Yücel unschuldig im Gefängnis», sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu am Freitag der «Rheinischen Post» aus Düsseldorf. Yücel sei «ein freiheitsliebender Mensch, ein Journalist und kein Terrorist».

«Es ist gut, dass das jetzt auch die Türkei kapiert hat», fügte Sofuoglu hinzu. Er freue sich auf die Recherchen und Berichte Yücels, wenn der «Welt»-Korrespondent wieder zurück sei.

Mehr als hundert Journalisten weiter in Haft

Amnesty International hat angemahnt, die verbliebenen inhaftierten Journalisten in der Türkei nicht zu vergessen. Bei «aller Freude und Erleichterung» über die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus der Untersuchungshaft «bleibt die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei massiv eingeschränkt», erklärte die Menschenrechtsorganisation in einer Stellungnahme am Freitag.

Die Gerichtsentscheidung im Fall Yücel sei überfällig gewesen, erklärte der deutsche Amnesty-Generalsekretär Markus Beeko. «Es bleiben mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten in Haft», hiess es in der Mitteilung weiter. (nag/AFP/SDA)