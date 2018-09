USA schicken weitere 1500 Soldaten nach Deutschland

Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um rund 1500 Soldaten auf. Zusätzlich zu den bereits in Deutschland stationierten US-Soldaten« würden die neuen Einheiten bis 2020 nach Deutschland kommen, erklärte US-Botschafter Richard Grenell unter Berufung auf das US-Heereskommando in Europa am Freitag in Berlin.

In Deutschland sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs US-Soldaten stationiert. Es handelt sich um das grösste Kontingent ausserhalb der USA. Derzeit sind in Deutschland rund 34'800 US-Soldaten stationiert.

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen begrüsste die Truppenaufstockung. «Die US-Entscheidung, die militärische Präsenz bei uns in Deutschland zu verstärken, ist ein willkommenes Zeichen für die Vitalität der transatlantischen Beziehungen,» erklärte von der Leyen. «Und sie ist auch ein Bekenntnis zur gemeinsamen Sicherheit.»

Pentagon dementierte Überlegungen zu Truppenabzug

Ende Juni 2018 hatte das US-Verteidigungsministerium einem Medienbericht widersprochen, wonach die US-Regierung einen Abzug der in Deutschland stationierten US-Soldaten erwägte.

Die «Washington Post» hatte berichtet, zu den möglichen Optionen gehöre eine Rückkehr eines Grossteils der in Deutschland stationierten Soldaten in die USA oder die Verlegung des gesamten oder eines Teils des Kontingents nach Polen. Auch ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats dementierte.

Dem Zeitungsbericht zufolge hatte US-Präsident Donald Trump die Idee eines Truppenabzugs zuvor bei einem Treffen mit Militärberatern und Vertretern des Weissen Hauses aufgebracht.

Militärbasen in Deutschland

Die Militärangehörigen verteilen sich auf insgesamt elf Hauptstandorte. Schwerpunkt ist dabei Rheinland-Pfalz. Allein in der Kaiserslautern Military Community, zu der auch Ramstein gehört, leben und arbeiten 54'000 Soldaten, deren Angehörige sowie zivile Beschäftigte.

Die Militärbasen in Deutschland übernehmen aus US-Sicht strategisch wichtige Aufgaben. In Landstuhl bei Ramstein steht das grösste US-Lazarett ausserhalb Amerikas. Hier werden im Auslandseinsatz verwundete Soldaten von den besten Ärzten versorgt . In Stuttgart befindet sich wiederum das Hauptquartier von Africom, das auf Krisenbewältigung in den Ländern Afrikas spezialisiert ist.