Verfehlter Flüchtlings-Aktivismus

Vergangene Woche blockierte eine schwedische Studentin ein Flugzeug, weil sie eine Abschiebung verhindern wollte. Das Flugzeug konnte während zwei Stunden nicht abheben. Ihre Aktion übertrug Elin Ersson per Live-Video bei Facebook. «Er wird nach Afghanistan ausgeschafft, wo er mit grosser Wahrscheinlichkeit getötet wird», sagt sie. Sie werde sich nicht hinsetzen, bis diese Person aus dem Flugzeug gebracht wird. Genervte Fluggäste rufen: «Sie stören die Leute und mir ist egal, was sie denken!» Andere beklatschen ihren Aktivismus. Unter Tränen filmt sie sich weiter und erhält noch mehr Applaus. Schliesslich verlässt der 52-jährige Afghane die Maschine.

Soziales Engagement ist gut. Die Welt braucht Aktivisten, um Umdenken und Veränderungen herbeizuführen. Es gibt genügend Beispiele in der Geschichte, wo Aktivismus die Welt ein bisschen zum Besseren verändert hat. Die Absichten der 21-jährigen sind grundsätzlich nobel. Sich für Menschen einzusetzen, kann nie schlecht sein. Ich traue der angehenden Sozialarbeiterin zu, dass ihre Handlung tatsächlich auf Nächstenliebe beruht und nicht auf dem Verlangen nach Beifall, wie es ihr einige vorwerfen.

Das Problem an dieser Art von Aktivismus ist, dass er den Anstrich von Egozentrik hat. Denn das Erzwingen einer Flugzeug-Blockade hat Konsequenzen für alle Anwesenden. Mit ihrer Störaktion handelt die Studentin nach dem irritierenden Motto «Was ich richtig finde, hat die ganze Welt richtig zu finden. Sonst erzwinge ich es eben. Unannehmlichkeiten aller anderen sind mir dabei schnurzegal.» Vielleicht hat ja keiner der Passagiere auf dieser Reise von Göteborg nach Istanbul einen Anschlussflug verpasst, vielleicht keiner ein Bewerbungsgespräch, den Abschied von einem sterbenden Verwandten. Und was sind schon ein paar Unannehmlichkeiten, wenn es um ein Menschenleben geht?

Dass der Mann aber in seiner Heimat an Leib und Leben bedroht wird, ist eine Projektion der Aktivistin. Verschiedene europäische Länder, darunter Grossbritannien, Deutschland und die Niederlande, schieben Flüchtlinge nach Afghanistan ab, ihre Gerichte haben das Land als «sicher genug» für die Rückführung eingestuft. Auch die Schweiz schafft abgelehnte Asylbewerber – nach einem Ausschaffungsstopp – wieder nach Afghanistan aus. Gemäss dem Staatssekretariat für Migration sind Ausschaffungen nach Kabul, Herat und Mazar-i-Sharif zumutbar – wenn die Familie Unterstützung leistet. Die linksliberale britische Zeitung The Guardian schreibt in dem Zusammenhang in einem Artikel vom 25.7.2018, dass Afghanistan als «sicher» gelte, obwohl humanitäre Gruppen das Land als "brüchig" bezeichnen – und 2017 über 3000 Zivilisten getötet worden seien.

Ginge es nach der jungen Dame müsste man wahrscheinlich ganz Afghanistan evakuieren und die Menschen in Europa aufnehmen. Und die Bevölkerungen einer ganzen Reihe weiterer Länder auch. Der gesunde Menschenverstand aber sagt mir, dass das nicht geht. Selbstverständlich gebietet es die Humanität, Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, zu helfen. Und da müssen wir auch helfen. Ich vertraue aber den Einschätzungen der Behörden und Gerichte europäischer Länder (und muss ihnen vertrauen). Und gerade ein Land wie Schweden, das seit Jahrzehnten eine ultraliberale Einwanderungspolitik betreibt, schafft Menschen nicht leichtfertig aus. Der Fall wurde wohl genaustens geprüft.

Vor allem aber kannte die Studentin selbst den Grund der Ausschaffung nicht. Sie konnte nicht wissen, ob die Person als Gefährder gilt oder ein Verbrechen begangen hat – denn laut The Guardian wollte sie an dem Tag eigentlich die Abschiebung eines anderen, jüngeren Afghanen verhindern. Dieser war aber gar nicht an Bord, wie sie dann im Flugzeug realisierte. Stattdessen wurde der 52-jährige abgeschoben – zu seiner Rettung hatte sie sich dann offenbar spontan entschieden. Sie hatte somit weder Zeit noch Mittel, sich mit dem Fall vertraut zu machen. Der Ausschaffungsgrund dürfte ihr auch egal gewesen sein. (Später wurde bekannt, dass der Afghane in Schweden wegen Körperverletzung rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, wie Dagens Nyheter berichtete. Die Abschiebung soll laut Polizei aber nicht direkt damit in Verbindung stehen).

In der heutigen Zeit, wo Medien, Promis und ein (lauter) Teil der Gesellschaft den Flüchtlings-Aktivismus frenetisch beklatschen, glaube ich nicht, dass so eine Aktion besondere Zivilcourage erfordert. Wie Bild.de schreibt, sind mittlerweile vier Anzeigen gegen Elin Ersson erstattet worden (Grund: Gefährdung der Luftsicherheit) – ich kann mir gut vorstellen, dass sich eine ganze Reihe von Migrations-Anwälten für den Fall zur Verfügung stellt und eine mögliche Busse von Sympathisanten übernommen wird.

Viele der selbsternannten Wohltäter, Politiker und Prominenten wohnen in Gegenden, die weit weg sind von Problemen im Alltag, die hunderttausendfache Einwanderung aus patriarchalisch geprägten Kulturen mit sich bringt.

Und ganz grundsätzlich beschäftigt mich noch dieser Gedanke: Es ist ja so einfach, gute Absichten zu beklatschen und mit dem Finger höhnisch auf all jene zu zeigen, die die «Drecksarbeit» erledigen, rechtsstaatliche Entscheide wie Abschiebungen veranlassen oder durchführen müssen, wie etwa ein Innenminister oder Polizisten bei der Arbeit. Aber viele dieser applaudierenden selbsternannten Wohltäter, Politiker und Prominenten wohnen in Gegenden, die weit weg sind von Problemen im Alltag, die hunderttausendfache Einwanderung von hauptsächlich jungen Männern aus fremden und patriarchalisch geprägten Kulturen mit sich bringt – es sind Leute, die sich hinter ihrer «guten» Meinung (und den meterhohen Mauern ihrer Villen) verschanzen. Es ist auch einfach, aus ideologisch-emotionalem Antrieb heraus ständig «helfen, helfen, helfen!» zu rufen, so à là «Hauptsache helfen - wie's geht, ist mir völlig egal!», wenn Entscheide fällen und Lösungen finden dann doch immer an den anderen liegt. Wer das «allen helfen!!!» über alles andere stellt, der hilft am Ende niemandem.

Wie Tagesschau.de vergangene Woche schrieb, sei der Afghane wieder in Polizeigewahrsam und «soll weiterhin abgeschoben werden, dann vielleicht in einem Privatjet». Verhindern konnte Elin Ersson die Ausweisung nicht. Was bleibt also von dem forcierten Flugabbruch? Mehrkosten, wohl auch mehr Stress für die betroffene Person – und ganz viele Facebook-Likes.

Für seine Anliegen demonstrieren ist das eine, sie durch illegale Mittel und unter Nötigung von Unbeteiligten zu erzwingen, etwas anderes. Wenn wir zulassen, dass Aktivisten rechtsstaatliche Entscheide verhindern, weil sie nicht in ihrem Sinne sind, können wir gleich die ganze Gesellschaftsordnung über den Haufen werfen. Mit dieser Art von Aktivismus kann ich nichts anfangen. (Basler Zeitung)