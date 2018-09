Verfolgungsjagd bis auf die Piste des Flughafens

Am Montagmittag ist ein Mann mit seinem Auto durch ein Terminal hindurch auf eine Rollbahn des Flughafens Saint-Exupéry in Lyon gelangt. Der Fahrer durchbrach zwei Glastüren in das Terminal 1 des Flughafens, bevor er den Tarmac erreichte. Gemäss einer polizeilichen Quelle der Zeitung «Le Figaro» habe der Mann «Allahu Akbar» gerufen und behauptete, «ein Gesandter Gottes» zu sein, als die Polizei ihn festnahm. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Der Mann war zuvor mit seinem Wagen als Geisterfahrer mit grosser Geschwindigkeit über die an den Flughafen grenzenden Autobahnen gerast, wie die Nachrichtenagentur AFP mit Bezug auf Ermittlerkreise berichtete. Der Fahrer hatte gemäss der Präfektur zuvor zudem eine Barriere am Bron Business Aviation Airport östlich von Lyon durchbrochen.

Der Flughafen Saint-Exupéry wurde geschlossen, ankommende Flüge werden nach Marseille weitergeleitet, wie «Euronews» berichtet.

