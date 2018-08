Vetternwirtschaft im Elysée

Während sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Ehefrau Brigitte in der südfranzösischen Sommerresidenz im Fort Brégançon vom Justiz- und Medienwirbel um seinen allzu «schlagfertigen» Ex-Leibwächter Alexandre Benalla erholt, blasen die Gegner des Staatschefs bereits zu einem neuen Angriff. Im Visier ist Macrons rechte Hand: Der 45-jährige Alexis Kohler ist als Generalsekretär der Präsidentschaft sein engster Vertrauter.

Die Öffentlichkeit kennt ihn als zweiten Mann im Elysée hinter Macron vor allem beim Verlesen der Liste mit den Namen der Regierungsmitglieder. Gestützt auf Enthüllungen des Onlinemagazins Mediapart und ausgehend von einer Klage der Vereinigung Anticor ermittelt die Justiz gegen ihn wegen illegaler Vorteilnahme, Vetternwirtschaft und passiver Bestechung. Kohlers früheres Büro im Wirtschaftsministerium wurde im Rahmen dieser Untersuchung bereits von der Polizei zur Sicherung allfälliger stichhaltiger Dokumente durchsucht.

Diese neue Affäre könnte sich für Macron um einiges explosiver erweisen als der Skandal um Benalla, den die Staatsführung weiterhin als bedauernswerten Fall eines jugendlichen Übereifers und einer mangelnden Kontrolle der Polizeispitze verharmlost. Der Meinungsforscher Jérôme Fouquet vom Institut IFOP prophezeite am Fernsehen: «Es geht da um politisch und institutionell viel Schlimmeres als einen Mitarbeiter, der den Sheriff spielen will und Demonstranten prügelt.»

Familiäre Beziehungen

Kohler sei für Macron ein «Eckpfeiler» der Amtsführung. Er war zuvor dessen Kabinettschef im Wirtschaftsministerium, er war danach wesentlich bei der Gründung der politischen Bewegung «En marche!» beteiligt und für die Organisation von Macrons Wahlkampagne verantwortlich.

Vorher und auch zwischendurch war dieser Spitzenbeamte in der Privatwirtschaft tätig. Das wäre an sich kein Problem, solange sich beim Wechsel keine Interessenkonflikte ergeben und die heute klar definierten Regeln für Transparenz respektiert werden.

Illegale Vorteilnahme

Genau das soll laut Mediapart der Fall sein. Vor seiner Ernennung als Generalsekretär im Elysée soll sich Kohler als Staatsvertreter in illegaler Weise für die Interessen der französischen Reedergesellschaft MSC verwendet haben, die von Verwandten gegründet und geleitet wird und die ihn selber 2016 als Direktor einer Filiale anwarb.

Bisher hatte Kohler erklärt, er habe stets klar zwischen privaten und öffentlichen Interessen unterschieden und sich nie eingemischt, wenn es um Verträge der MSC gegangen sei. MSC ist unter anderem weltweit führend im Container-Transport tätig.

Mediapart möchte seine Erinnerungen auffrischen: Als Vertreter der Agentur für staatliche Kapitalbeteiligungen sass Kohler von 2010 bis 2012 im Verwaltungsrat der Gesellschaft des Grossen Seehafens Le Havre (übrigens an der Seite des damaligen Bürgermeisters und heutigen Premierministers Edouard Philipp). In mindestens zwei Sitzungen ergriff Kohler laut Protokoll das Wort für Verträge des Hafens von Le Havre mit dem Schiffsreeder MSC und votierte in der Abstimmung dafür. Andere damalige Mitglieder des Verwaltungsrats sagen heute höchst erstaunt, sie hätten nichts von Kohlers familiären Beziehungen zu MSC gewusst.

Dank und Belohnung

Ausserdem war Kohler nach 2010 auch Mitglied des Verwaltungsrats der Schiffsbaugesellschaft STX in Saint-Nazaire, zu deren wichtigsten Kunden MSC gehörte.

War seine Nominierung als Direktor der MSC-Filiale für Kreuzfahrten eine Art Dank und Belohnung? Falls die Ermittlungsbehörden zu diesem Schluss kommen, läge nicht nur ein Interessenkonflikt, sondern auch der Straftatbestand einer passiven Bestechung vor.

Vor dem Start der Wahlkampagne kam Kohler 2017 als MSC-Direktor –aber zugleich enger Vertrauter des zukünftigen Präsidenten Macron – ins Finanzministerium zu Verhandlungen über den Verkauf von STX. Das alles nährt heute den Verdacht einer Klüngelei mit Vetternwirtschaft.

Opposition wittert Morgenluft

Die politische Opposition sieht nach Benalla in Alexis Kohler bereits den nächsten grossen Stolperstein des Präsidenten im Elysée-Palast und eine Chance, Macrons bereits leicht erschüttertes System ins Wanken zu bringen. (Basler Zeitung)