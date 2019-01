WEF – Was hat es dieses Jahr gebracht?

Wie jedes Jahr hat diese Woche das Stelldichein der Mächtigen in Davos stattgefunden. Abgesehen vom Geldsegen für das WEF, den enormen Kosten für Davos und den Kanton Graubünden und der «Networking»-Orgie, was bleibt am Schluss übrig?

Diese Woche war das Thema «Globalization 4.0». Ich bin der Meinung, dass die Globalisierung viel Gutes gebracht hat, und viele Menschen dadurch besser leben. Der Populismus, in diesem Jahr nicht durch Trump vertreten, sondern durch den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, ist die grösste Herausforderung für die Globalisierung und eine grosse Gefahr für die Weltordnung und den Frieden.

Denn die Opposition zur Globalisierung hat sich im rechten Lager festgesetzt. Wir beobachten dieses Phänomen in den USA, jedoch vermehrt auch in Europa (Ungarn, Polen, Türkei, England [mit Brexit] und Italien). Die grossen Player auf dem Globalisierungs-Parkett, nämlich Trump, May, Macron, Xi Jinping und Putin glänzen in Davos mit Abwesenheit und schicken ihre Vasallen resp. Bürokraten, die voraussichtlich nichts erreichen werden!

Positive Aspekte



Sie erachten das Thema Globalisierung entweder als nicht relevant, da sie sich mit den Binnenproblemen herumschlagen, und lieber die Debatte um eine nutzlose Mauer führen, als sich um globale Themen zu kümmern, oder es interessiert sie schlicht nicht.

Es geht aber darum, die positiven Aspekte, welche die Globalisierung gebracht hat, auf die ich hier aus Platzgründen nicht eingehen kann, aufrechtzuerhalten und weiter an Lösungen zu arbeiten. Millionen von Menschen wurden dank der Globalisierung aus der Armut geholt. Daran weiterzuarbeiten ist besser, als in einen kollektiven Nationalismus zu verfallen. Die Welt ist heute so ausgerichtet, dass es nicht nur um das Wohl des eigenen Landes geht, und man sich vom Rest der Welt abschotten kann.

Lösungen für unseren Planeten



Es geht darum, zusammen weitere Lösungen für die Probleme unseres Planeten zu finden und umzusetzen. Der Kapitalismus muss in neue Bahnen geleitet werden. Themen vom Klimawandel bis zur ungerechten Verteilung des Reichtums müssen von den Mächtigen dringendst angegangen werden.

Dabei geht es nicht nur um die Politik, sondern auch um die Wirtschaft und deren grossen Unternehmen, die sich zum Teil skrupellos Steuervorteile erarbeiten, damit sie Gelder aus nicht entwickelten Ländern abführen können. Dies als Beispiel, dass auch die grossen Wirtschaftsnationen und ihre stolzen Multis (grosse Steuerzahler) anfangen müssen umzudenken.

Dabei spielt die Technologie eine revolutionäre Rolle, heute und noch mehr in Zukunft. Dessen transformative Kraft auf die globale Wirtschaft darf vom Einfluss auf die Politik, die Gesellschaft und die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht getrennt werden. Entsprechend muss jedes Grossunternehmen unter dem Motto «think local, act global» arbeiten. Dabei kommt den Aktionären eine wichtige Rolle zu, ihren Einfluss in dieser Beziehung geltend zu machen.

Die neuseeländische Premierministerin hat es in der Financial Times vom Dienstag richtig gesagt: «We don’t need to start again, but we need to change the way we do things!» (Basler Zeitung)