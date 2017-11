Wärmelampe im Zwielicht

Wenn die britische Königin auf den Titelseiten der seriösen Presse auftaucht, kann das mancherlei bedeuten: Im Fall der konservativen Blätter Times und Daily Telegraph in vielen Fällen gar nichts; sie zeigen dem Volk seine Herrin von Zeit zu Zeit ohne eigentlichen Anlass, einfach, weil es schöne Bilder von ihr gibt, von Pferderennen, Eröffnungen jedweder Art oder Spitalbesuchen. Die Monarchin ist diesen Zeitungen eine Wärmelampe für die alternde Leserschaft ihrer Printausgaben.

Sehr selten erscheint die Königin auf der Front des linken Guardian. Für das Haus Windsor bedeutet das meist nichts Gutes: Guardian-Lesern und -Redaktoren ist die Monarchie ein Ärgernis, das nicht einmal mithilfe von Humor und Ironie erträglich wird. Der Guardian vom Montag zeigte die Queen im Profil, auf einer Münze. Das passte, denn die Geschichte handelte vom Geld. «Paradise Papers» hatten das Blatt und seine internationalen Kooperationspartner die Unterlagen getauft, die darin ausgewertet wurden; es ging um Offshore-Geschäfte zum Zweck der Steuervermeidung.

In ihrer Eigenschaft als Herzogin von Lancaster zählt auch die Königin zu den Steueroptimierern. «Herzogtum Lancaster» heisst das Konglomerat, das die Vermögenswerte des jeweiligen Monarchen verwaltet; mehr als eine halbe Milliarde Pfund soll das Portfolio wert sein. Den Gewinn, 19 Millionen im letzten Geschäftsjahr, darf die Königin behalten. Seit 1993 versteuert sie diesen freiwillig.

Millionen auf den Kaimaninseln

Nominell betrachtet erhält sie die Steuern zurück, denn jeder Steuereintreiber im Vereinigten Königreich tritt im Namen Ihrer Majestät auf; tatsächlich fliesst das Geld in den Staatshaushalt und damit in die Finanzierung des Gesundheitswesens, des Militärs, des Strassenbaus und wofür auch immer moderne Staaten Geld ausgeben. Um etwas weniger Steuern zu zahlen, so enthüllte der Guardian nun, legte das Herzogtum Lancaster 7,5 Millionen Pfund auf den Kaimaninseln an, einem britischen Überseegebiet, in dem Gewinne, die im Ausland erwirtschaftet werden, gar nicht versteuert werden müssen. Die Königin, so der Palast, habe davon nicht gewusst.

Das Gemeine an den «Paradise-Papers»-Enthüllungen ist natürlich, dass hier rein moralische Kriterien angewandt werden und beim Leser damit – ob mit Absicht oder nicht – der Eindruck erweckt wird, bei den angeblichen Übeltätern liege ein objektiv feststellbar falsches, also illegales Verhalten vor. Letzteres trifft in einigen Fällen zu, für die Queen, die nun ins Zwielicht gerückt wird, gilt es jedoch nicht, auch wenn man sich natürlich fragen kann, ob ausgerechnet sie als hochvermögende Frau und erste Dienerin ihres Staates diesem mit so viel Eifer finanzielle Mittel entziehen sollte.

Letzten Endes aber ist die Freiheit Ihrer Majestät auch die Freiheit ihrer Untertanen (und der unter ihnen lebenden Ausländer): Ihr Vermögen oder wenigstens Teile davon dorthin zu bringen, wo Grossbritanniens königliche Finanzbeamte keinen Zugriff darauf haben. Wer einmal eine britische Steuererklärung ausgefüllt hat, sollte wissen, wie wichtig dies ist. (Basler Zeitung)