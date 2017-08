Warum jetzt viele Katzenbilder teilen

13 Menschen wurden am Donnerstag beim Terroranschlag in Barcelona getötet, über 100 verletzt. Auf den ersten Blick mutet der neuste Twitter-Trend deshalb bizarr an: Unter den Hashtags #Ramblas oder #Barcelona tummeln sich zurzeit neben Bildern und News aus Spanien auch unzählige Katzenschnappschüsse und Katzenvideos.

#Barcelona my thoughts are with all the people affected by this cowardly attack. Here's my cat. pic.twitter.com/FIBgei10DX