Wenn der Papst stolpert

Papst Franziskus steht zunehmend unter Druck: Der unbewältigte Missbrauchsskandal und verbale Ausrutscher werfen ihre Schatten auf ein Pontifikat, das grosse Hoffnungen geweckt hatte.

Gleich zweimal ist Papst Franziskus in der zurückliegenden Woche gestolpert: Am Dienstag stürzte der 81-Jährige auf dem Rückweg von der Jugendsynode zu seiner Wohnung im Pilgerheim Santa Marta zu Boden – glücklicherweise ohne sich zu verletzen, wie das Presseamt des Heiligen Stuhls sogleich versicherte. Am Tag darauf leistete sich der Papst einen zweiten Fehltritt, diesmal im übertragenen Sinn: An der Generalaudienz vom Mittwoch verglich er die Abtreibung behinderter Kinder mit einem Auftragsmord. Diesmal gab es Verletzte: nämlich alle Frauen und Paare, die in grosser Gewissensnot einen schwierigen Entscheid gefällt haben.

Die beiden Fehltritte – wenn man den Killer-Vergleich noch als blossen Fehltritt bezeichnen will – stehen symbolhaft für ein Pontifikat, das mit grossen Hoffnungen verbunden war und das in den letzten Wochen viel von seinem Elan und seiner Heiterkeit verloren hat. Die grösste Belastung für Papst Franziskus – und die gesamte katholische Kirche – ist und bleibt der Missbrauchsskandal. Auch unter Franziskus hat sich am alten Hang, die Taten zu vertuschen, um von der Kirche Schaden abzuhalten, wenig verändert; Franziskus’ Versprechen von Null-Toleranz, so ehrlich es persönlich gemeint war, ist weitgehend ein Lippenbekenntnis geblieben. Neuerdings wird Franziskus sogar persönlich beschuldigt, mutmassliche Sexualtäter im Priestergewand mit Samthandschuhen angefasst zu haben.

Franziskus wusch Strafgefangenen die Füsse

Franziskus verdankt seine Popularität zu einem grossen Teil seiner offenen, umgänglichen Art und seiner Forderung nach einer pastoralen Umkehr: Die Kirche solle den «Klerikalismus» hinter sich lassen, nahe an den Menschen sein und sich um diejenigen kümmern, die leiden. Der in Argentinien geborene Sohn eines italienischen Einwanderers setzte ganz andere Akzente als seine Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt XVI., die sich immer wieder als Wächter über die Sexualmoral ihrer Schäfchen gebärdet hatten.

Franziskus dagegen wusch Strafgefangenen die Füsse und forderte Respekt und Mitgefühl auch für Kirchenmitglieder, die vom Pfad der katholischen Tugend abgewichen sind. «Moralische Gesetze sind keine Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen wirft», schrieb er im päpstlichen Schreiben «Amoris Laetitia». Doch genau das hat er mit seiner Gleichsetzung von Abtreibung und Auftragsmord nun selber getan – und seinem Nimbus als Hoffnungsträger einen weiteren Kratzer zugefügt. (Basler Zeitung)