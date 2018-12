Zahl der Gelbwesten nimmt bei Demonstrationen ab

Nach Zugeständnissen von Präsident Emmanuel Macron und dem Anschlag in Strassburg demonstrierten am Samstag deutlich weniger Gelbwesten in Frankreich als an den vier Wochenenden zuvor. Nach Angaben des französischen Innenministeriums vom Nachmittag protestierten landesweit 33'500 Menschen gegen die Regierung – vor einer Woche seien es zum gleichen Zeitpunkt doppelt so viele Gelbwesten gewesen. Die Demonstrationen liefen demnach ohne die Gewaltausbrüche der vergangenen Wochen ab.

In Paris standen am Samstagmittag nach Polizeiangaben etwas weniger als 3000 Demonstranten rund 8000 Sicherheitskräften gegenüber. Bis zum Nachmittag seien 95 Menschen vorübergehend festgenommen und 63 Menschen in Gewahrsam genommen worden, erklärte die Polizei.

Am vergangenen Samstag waren es zur gleichen Zeit bereits 598 vorübergehende Festnahmen, beziehungsweise 475 Ingewahrsamnahmen. Damals waren offiziellen Zahlen zufolge 10'000 Menschen in der Hauptstadt auf die Strasse gegangen. Landesweit waren es am vergangenen Wochenende 136'000 Demonstranten.

Die Proteste am Samstag verliefen mit wenigen Ausnahmen friedlich. Am frühen Nachmittag setzten die Sicherheitskräfte auf den Champs-Elysées Tränengas gegen etwa 500 Gilets jaunes ein. Auch am Platz vor der Opéra Garnier kam es zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten.

An den vergangenen Wochenenden war es zum Teil zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas ein, Autos und Barrikaden brannten, Geschäfte wurden geplündert.

Als Zeichen der Entspannung waren am Samstag der Eiffelturm sowie der Louvre und andere Museen geöffnet – anders als noch vor einer Woche. Auch Cafés und Geschäfte im Zentrum der Stadt waren wieder geöffnet.

Ausnahme Toulouse

Auch in den übrigen Landesteilen gingen deutlich weniger Menschen auf die Strasse – mit Ausnahme von Toulouse im Südwesten, wo es am vergangenen Wochenende zu Szenen heftiger Gewalt gekommen war. Hier demonstrierten nach Angaben der Präfektur mit 850 Gelbwesten beinahe so viele Menschen wie am vergangenen Samstag.

Macron hatte zu Wochenbeginn als Reaktion auf die Proteste unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns verkündet. Die Regierung appellierte zudem an die Aktivisten, nach dem tödlichen Anschlag in Strassburg vom Dienstagabend auf neue Kundgebungen zu verzichten. Gemässigte Gelbwesten riefen zu einer «Ruhepause» und zum «Dialog» mit der Regierung auf. Die Gilets jaunes fordern seit Wochen den Rücktritt Macrons sowie Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne.

Unglück an der Grenze

Trotz sinkender Teilnehmerzahlen bei den Protesten wurden auch am Samstag und in der Nacht zuvor wieder zahlreiche Strassen in Frankreich von Demonstranten blockiert. In Belgien kam es am Freitagabend zu einem Todesfall in Zusammenhang mit den Protesten.

Ein Autofahrer starb, nachdem er in einen Lastwagen gefahren war, der aufgrund einer Strassensperre der «Gelbwesten» auf französischer Seite abgebremst hatte. Der Unfall ereignete sich nach Angaben französischer Behörden in der Region Erquelinnes an der Grenze zu Frankreich.

