Zahlen für Assad

Präsident Putin hat kürzlich die Europäer aufgefordert, den Wiederaufbau Syriens zu finanzieren. Russland selbst ist dazu finanziell nicht in der Lage, zumal das militärische Engagement auf der Krim, in der Ostukraine und in Syrien die Staatskasse erheblich belastet.

Aus westlicher Sicht ist Putins Ansinnen eine gehörige Unverfrorenheit. Russland hat das anti-westliche Assad-Regime vor dem Untergang gerettet, um seinen Einfluss im Nahen Osten zu wahren. In seinem Überlebenskampf liess Assad Hundertausende Landsleute brutal abschlachten und hat Millionen aus dem Land getrieben. Und nun soll also Europa den Wiederaufbau bezahlen.

Der Bauch sagt kategorisch Nein zu diesem unverschämten Ansinnen. Aber der Kopf fragt sich, was denn die Alternative sei. Ohne Wiederaufbau hat die syrische Bevölkerung auch mittelfristig kaum eine Perspektive. Das Land in Sichtweite des EU-Mitglieds Zypern wird politisch nicht zur Ruhe kommen und ein Nährboden für islamistische Extremisten bleiben. An eine Rückkehr der Millionen von Flüchtlingen aus Europa und den Nachbarländern wäre kaum zu denken. Dies würde Letztere potenziell destabilisieren und die dort lebenden Flüchtlinge auch noch zum Aufbruch nach Europa motivieren, was wiederum Europa politisch destabilisierte.

Verzockt

Noch schwerer als die Milliarden für den Wiederaufbau belastet die Europäer indes die Erkenntnis, dass sie sich in der arabischen Welt einmal mehr übel verzockt haben. Zu Beginn dieses Jahrtausends waren Irak, Syrien und Libyen einigermassen stabile, streng laizistische Staaten, wo die Gleichberechtigung der Frauen weiter fortgeschritten war als irgendwo sonst im arabischen Raum und religiöse Fundamentalisten ausserhalb der Gefängnisse kaum in Erscheinung traten.

Bildungsniveau und Lebensstandard waren in allen drei Ländern ordentlich bis gut. Allerdings missachteten die antiwestlichen Diktatoren die Menschenrechte in grober Weise und unterdrückten jegliche Opposition brutal. Die USA und viele Europäer fühlten sich daher berufen, Iraker, Libyer und Syrer mit der Demokratie zu beglücken.

Nachdem dieses Unterfangen mehr als einer halben Million Irakern das Leben und westliche Steuerzahler zig Milliarden gekostet und Irak seinem langjährigen Erzfeind Iran auf dem Silbertablett serviert hatte, nutzte man die Proteste des arabischen Frühlings, um das Experiment in Libyen und Syrien zu wiederholen. In Libyen hinterliessen Bomben der Nato einen «failed state», der Europa weit mehr Sorgen bereitet als zu Zeiten Ghaddafis.

Eigene Agenda

In Syrien wollte man mit Geld und über die verbündeten Golfstaaten und die Türkei eine bewaffnete Opposition gegen den verhassten Diktator auf die Beine stellen. Dabei übersah man, dass Erdogan und die Golf-Monarchien eine eigene Agenda verfolgten und keineswegs eine liberale Demokratie, sondern eine sunnitische Theokratie unter ihrem Einfluss errichten wollten. Als man dies erkannte, war es zu spät; es gab nur noch die Wahl zwischen dem ungeliebten Diktator und den Gotteskriegern.

Der brutale Nihilismus der Letzteren, die mit Andersdenkenden und Andersgläubigen kurzen und brutalen Prozess machten, liess Angehörigen religiöser Minderheiten (Assads Alawiten, Christen und Drusen), die vor dem Krieg zusammen rund ein Viertel der Bevölkerung gestellt hatten, aber auch den liberalen Sunniten keine andere Wahl, als sich bedingungslos hinter Assad zu stellen und mit allen Mitteln um ihr eigenes Überleben zu kämpfen.

Durch die Unterstützung einer linksgerichteten Kurdenmiliz im Nordosten des Landes versuchten die USA zwar dieser Wahl zwischen Skylla und Charybdis zu entgehen, was temporär und räumlich beschränkt auch gelang. Doch der türkische Nato-Alliierte will eine kurdische Autonomiezone an seiner Grenze unter der mit der PKK eng verbundenen YPG nicht tolerieren. Den einmal mehr von ihren temporären westlichen Verbündeten geopferten Kurden wird – wie allen andern syrischen Minderheiten – kaum etwas anderes übrig bleiben, als das kleinere Übel von Assads Herrschaft zu wählen. Der Nahe Osten ist eben einiges komplizierter als einfaches Schwarz-Weiss-Denken.

Gescheute Drecksarbeit

Im Grunde musste der Westen froh sein, dass sich Assad dank russischer Luft- und iranischer Boden-Truppen gegen die islamistischen Fundamentalisten durchsetzen konnte, aber eingestehen kann man sich das natürlich nicht. Stattdessen wollen die USA Iran nun dafür abstrafen, dass es am Boden die vom Westen gescheute Drecksarbeit der Liquidierung des islamischen Staats erledigt und dabei seinen Einfluss stark ausgeweitet hat.

Man vergisst geflissentlich, dass ohne das völkerrechtswidrige westliche Eingreifen in Irak und Syrien ein «Islamischer Staat» gar nie entstanden wäre und an Irans Westgrenze wohl noch immer dessen unappetitlicher, aber effizienter Erzfeind Saddam Hussein die schiitischen Mullahs und die sunnitischen Fundamentalisten gleichermassen in Schach hielte.

Seit nunmehr gut 100 Jahren haben westliche Eingriffe in der arabischen Welt fast nur Unheil angerichtet. Die Zeche bezahlten immer wieder die Araber in Form von zahlreichen Toten und noch viel mehr zerstörten Leben. Wen wunderts, dass Europa heute im Nahen Osten weniger Einfluss geniesst als je zuvor seit dem Ende des Osmanischen Reichs.

Und nun soll es auch noch Milliarden für den Wiederaufbau Syriens unter einem Diktator von russisch-iranischen Gnaden zahlen – nicht etwa, um verspielten Einfluss zurückzugewinnen, sondern lediglich, um Schlimmeres abzuwenden. So hoch kann der Preis für Verblendung sein! (Basler Zeitung)