Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel

Nach dem Abgang des britischen Vize-Premierministers Damian Green am Mittwoch erheben Mitglieder von dessen Konservativer Partei Vorwürfe gegen die Polizei: Bob Quick, der frühere Chef von Scotland Yards Antiterror-Einheit, sowie der frühere Ermittler Neil Lewis hätten in den letzten Monaten Details über Green verlauten lassen, die sie vertraulich hätten behandeln müssen. 2008 waren Ermittlungen gegen Green aufgenommen worden. Damals wurde ihm vorgeworfen, Journalisten mit vertraulichen Informationen aus dem Finanzausschuss versorgt zu haben; das Verfahren wurde schliesslich eingestellt. Gewissermassen als Abfallprodukt ihrer Untersuchungen fanden die Beamten auf Greens Computer im Parlament pornografisches Material.

Als problematisch gelten Quicks und Lewis’ mutmassliche Plaudereien deswegen, weil der Besitz der pornografischen Aufnahmen strafrechtlich irrelevant ist. Die Öffentlichkeit ging es also nichts an, dass sie diese auf Greens Festplatte entdeckt hatten. Sollten Quick und Lewis ihre Schweigepflicht verletzt haben, müssten ihnen ihre Pensionen gekürzt werden, fordert Bob Neill, der konservative Vorsitzende des Justizausschusses. Die Polizei sagte zu, den Vorfall untersuchen zu wollen.

Opfer einer Vendetta?

Lewis könnte zudem zum Verhängnis werden, dass er letztes Jahr auf Facebook offenbar satirisch gemeinte Beiträge gutgeheissen hat, in denen Tory-Politiker wie Michael Gove und George Osborne auf teils äusserst unflätige Art beschimpft wurden. Dies könnte ihm nun als politisch motivierte Voreingenommenheit ausgelegt werden. Aussenminister Boris Johnson wittert bereits einen Polizei­skandal. Green sei das Opfer einer Vendetta und werde hoffentlich – nach Reinwaschung seines Namens – wieder in die Politik zurückkehren.

Green, 61, hatte gelogen, als er bestritt, von der Polizei darüber informiert worden zu sein, dass gegen ihn ermittelt wurde. Dies war nun der Grund für seinen Abgang. Dass Kate Maltby, eine dreissig Jahre jüngere Wahlkampfhelferin und Journalistin, ihm sexuelle Belästigung vorwirft, dürfte seine Position zumindest nicht gestärkt haben. Ob sein Abgang als Rücktritt oder als Entlassung zu werten ist, darüber herrschte auch zwei Tage später keine Klarheit: Aus der Regierung tönte es widersprüchlich, in den Medien auch: Die Times brachte es gestern sogar fertig, im selben Artikel erst von einem Rücktritt und zwei Abschnitte weiter von einer Entlassung zu schreiben.

Der Dritte in zwei Monaten

Sollte Premierministerin Theresa May ihren Stellvertreter tatsächlich gefeuert oder – was letztlich auf dasselbe herauskommt – zum Rücktritt aufgefordert haben, dürfte ihr dies nicht leicht gefallen sein: Green galt als enger Vertrauter Mays, weswegen sein Abgang als Schwächung der Premierministerin betrach­tet wird. Er ist innerhalb von zwei Monaten bereits das dritte Kabinettsmitglied, das ihr abhanden kommt: Michael Fallon hatte nach Vorwürfen der sexuellen Beläs­tigung als Verteidigungsminister zurück­treten müssen; Priti Patel musste als Entwicklungshilfeministerin gehen, nachdem bekannt geworden war, dass sie eigenmächtig Privatdiplomatie in Israel betrieben hatte, ohne May oder Aussenminister Johnson davon informiert zu haben.

Die politischen Folgen von Greens Abgang dürften sich für May trotz allem in Grenzen halten. Zum einen gilt sie als gestärkt, seit auf dem EU-Gipfel vor einer Woche endlich die Aufnahme von Gesprä­chen über ein Handelsabkom­men beschlos­sen wurde. Vor allem aber kann kein Konservativer daran interessiert sein, die Premierministerin zum jetzigen Zeitpunkt loszuwerden, da in fast allen Umfragen die oppositionelle Labour-Partei führt. Theresa Mays ­politische Lage könnte man weiterhin wie folgt beschrei­ben: zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.

Kein Favorit auf die Nachfolge

Einen Nachfolger für Damian Green wird May wohl erst Anfang Januar bestim­men. Londoner Zeitungen bringen bereits alle möglichen Namen ins Gespräch, was eher willkürlich wirkt und zeigt, dass es keine eigentlichen Favoriten gibt: Um das politische Gleichgewicht im Kabinett zu wahren, sollte Greens Nachfolger vor dem Brexit-Referendum möglichst zum Remain-Lager gehört haben, wird nun geschrieben. Einige Kommentatoren wünschen sich zudem eine junge Frau.

Auf Twitter bemerkte ein Witzbold, diese Anforderungen erfülle auch Kate Maltby, die Frau, die Damian Green sexuelle Beläs­tigung vorwirft. Dass May die Anregung aufnimmt, ist nicht zu erwarten. (Basler Zeitung)