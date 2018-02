Zwei Pussy-Riot-Aktivisten werden vermisst

Zwei Aktivisten der Putin-kritischen Gruppe Pussy Riot sind auf der annektierten Krim-Halbinsel verschwunden, nachdem sie von der russischen Geheimpolizei mehrfach inhaftiert worden waren. Dies teilten die Politrebellen am Dienstag auf Twitter mit.

«Zwei Mitglieder von Pussy Riot werden vermisst. Olga Borisova und Sasha Sofiev sind gestern auf der Krim verschwunden.» Die russische Inlandsgeheimdienst habe die beiden mehrere Male verhaftet, heisst es weiter. Am Montag habe die Polizei ihre Telefone und Computer zerstört.

Man könne die Mitglieder nicht mehr erreichen und wisse nicht, was mit ihnen passiert sei, heisst es seitens des Künstlerkollektivs.

Two Pussy Riot members are missing. Olya Borisova & Sasha Sofeev disappeared in Crimea yesterday.



FSB detained them several times. Yesterday cops broke their phones and computers. We can not reach out to them.



We don't know what has happened to them. pic.twitter.com/6pRtgCIbi3