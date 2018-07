80 Peitschenhiebe für eine «Jugendsünde»

Es ist ein grausiges Bild, das Amnesty International da verbreitet: Ein junger Mann ist mit nacktem Oberkörper an einen Baum gebunden, während ein Vermummter in schwarzer Kleidung und schwarzer Kapuze mit einer Peitsche auf ihn einprügelt. Die Sonne scheint in der nordostiranischen Stadt Kashmar, im Hintergrund haben sich Schaulustige auf der Strasse versammelt.

Der Vorfall sei «absolut schockierend», kommentiert Philip Luther von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Dass ein Kind wegen Alkoholkonsums zu 80 Peitschenhieben verurteilt worden sei, sei unfassbar. Der Mann hat seine Strafe nämlich mit zehnjähriger Verspätung bekommen. Er soll als 14- oder 15-Jähriger bei einer Hochzeit Alkohol getrunken haben.

Kinder unter 18 Jahren sind per Gesetz von Körperstrafen ausgenommen, Amnesty International hat aber auch Körperstrafen an Minderjährigen dokumentiert. Warum die Strafe, zu der der Junge damals unter Artikel 265 des Strafgesetzbuchs verurteilt wurde, ausgerechnet jetzt vollzogen wurde, ist laut Amnesty unklar.

Einem Dieb die Hand amputiert

Menschenrechtsorganisationen verlangen vom Iran, endlich alle Körperstrafen abzuschaffen. Peitschenhiebe sind in dem Gottesstaat für über Hunderte Vergehen erlaubt. Darunter Raub, Betrug, Vandalismus, aber auch Alkoholtrinken, Ehebruch, Homosexualität, Küssen in der Öffentlichkeit oder Vergehen gegen die «öffentliche Moral». Dieses Jahr wurden laut Beobachtern im Iran schon mehrere grausame Körperstrafen ausgeführt, oft in der Öffentlichkeit, um die Täter zusätzlich zu demütigen. Unter anderem wurde einem Dieb die Hand amputiert.

Die Schmerzen, welche die Peitschenhiebe auf den nackten Rücken verursachen, seien so unerträglich, dass die meisten Opfer nach sieben oder acht Schlägen in Ohnmacht fallen, sagen Menschenrechtler, welche das Auspeitschen als eine Art der Folter betrachten. «Der Gebrauch von grausamen und unmenschlichen Bestrafungen wie Auspeitschen, Amputationen oder Blenden ist ein entsetzlicher Übergriff auf die menschliche Würde», heisst es dazu bei Amnesty International. «Er verletzt das im Internationalen Recht verankerte absolute Folterverbot.»

(Tages-Anzeiger)