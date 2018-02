Abstimmung über Waffenruhe verschoben

Der Uno-Sicherheitsrat hat eine Abstimmung über eine mögliche Waffenruhe in Syrien erneut verschoben. Der Rat wolle nun am Samstag über eine entsprechende Resolution abstimmen.

Dies sagte der schwedische Uno-Botschafter Olof Skoog nach rund sechsstündigen, ergebnislosen Beratungen in New York. «Ich bin extrem frustriert», sagte Skoog. «Wir sind nicht in der Lage gewesen, eine Resolution zu verabschieden, um das Leid des syrischen Volkes zu mildern.»

Unbelievable that Russia is stalling a vote on a ceasefire allowing humanitarian access in Syria. How many more people will die before the The Security Council agrees to take up this vote? Let’s do this tonight. The Syrian people can’t wait. — Nikki Haley (@nikkihaley) February 23, 2018

Kuwaits Uno-Botschafter Mansour Al-Otaibi, derzeit Vorsitzender des Sicherheitsrats, kündigte die Abstimmung für Samstagmittag an. «Wir haben keinen Konsens. Wir sind nah dran», sagte Al-Otaibi. Die Abstimmung werde in jedem Fall stattfinden. Die Uno-Botschafterin der USA, Nikki Haley, bezeichnete es auf Twitter als «unglaublich, dass Russland eine Abstimmung über eine Waffenruhe für den Zugang humanitärer Helfer verzögert».

Am Freitag war ein von Schweden und Kuwait vorgelegter Resolutionsentwurf in Umlauf, der eine 30 Tage lange Waffenruhe in ganz Syrien vorsah. Diese sollte humanitären Helfern zudem wöchentlich Zugang zu belagerten Gebieten verschaffen. Uno-Helfern und deren Partnern sollte dem Text zufolge ausserdem ermöglicht werden, Kriegsopfer sicher zu evakuieren. Russland hatte eine entsprechende Resolution am Donnerstag mit Änderungsvorschlägen blockiert.

Russlands Begründung

Russland kritisiert eine Resolution für einen 30-tägigen Waffenstillstand in Syrien. «Niemand kann die Frage beantworten, ob die Kämpfer die Waffenruhe respektieren», sagte der russische Aussenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einer Pressekonferenz in Moskau. Für eine wirksame Resolution brauche man «Garantien von all jenen, die innerhalb und ausserhalb Ost-Ghutas sind».

Russland sei bereit, seine Zustimmung zu einer «wirksamen» Resolution zu geben, sagte Lawrow. Dafür müssten die Garantien von denjenigen unterstützt werden, die «Einfluss auf die extremistischen Rebellengruppen» in Ost-Ghuta hätten - insbesondere die USA, fügte Lawrow hinzu. Derzeit würden die USA dies jedoch ablehnen, klagte der russische Aussenminister.

Am Freitag hatte eine neue Angriffswelle die Region nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus erschüttert. Den sechsten Tag in Folge bombardierten Kampfflugzeuge des Assad-Regimes das belagerte Gebiet östlich von Damaskus. Nach Informationen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden seit Beginn der Bombardieren am Sonntag mindestens 426 Menschen getötet und Hunderte verletzt. (oli/sda)