Autofahrer bezahlen für staatliches Fernsehen

Olivier Kessler hat recht. In Israel gibt es, wie er in der «Arena»-Sendung vom letzten Freitag sagte, keine Zwangsgebühren fürs staatliche Fernsehen. Sie sind im März 2015 abgeschafft worden. Aber der Ko-Präsident No Billag verschwieg in der «Arena»-Sendung etwas Wesentliches: Israels Fernsehmachern wurde eine neue Finanzquelle geöffnet, die ebenso automatisch sprudelt wie zuvor. Von der Gebühr für die jährlich fälligen Zulassungsprüfungen fürs Auto werden nun nämlich rund 20 Prozent ans staatliche Fernsehen abgezweigt, womit rund 90 Prozent des Budgets von Autofahrern finanziert wird – ob sie wollen oder nicht. Der Rest stammt wie früher aus Werbeeinnahmen der Radiosender. An der Zwangsfinanzierung hat sich im Prinzip also nichts geändert.

Während Jahren war in Israel über die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender diskutiert worden. Anders als jetzt in der Schweiz stand die Zwangsgebühr nie im Zentrum der Debatte. Vielmehr ging es bei den Debatten um die Effizienz des Senders und um die Frage, ob politische Einflussnahme erwünscht sei, respektiert wie sie verhindert werden könne.

Von Anfang an war klar, dass sich an den Strukturen des Senders nichts ändern liesse. Starke Mediengewerkschaften hätten das verhindert. Israels Politiker entschieden sich deshalb für eine Radikallösung. Der alte Sender wurde geschlossen. An seine Stelle trat eine neue Organisation. Die Aufgaben der bisherigen öffentlich-rechtlichen Anstalt, der Israel Broadcasting Authority (IBA), wurden von der neu gegründeten Israeli Public Broadcasting Corporation (IPBC) übernommen.

Schockierende Befunde

Damit folgte die Politik im Wesentlichen den Empfehlungen einer Kommission aus dem Jahr 2014, die vom damaligen Kommunikationsminister eingesetzt worden war, um die Effizienz des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens unter die Lupe zu nehmen. Ihr Befund war schockierend. In der IBA herrschte das Chaos. Die öffentlich-rechtlichen Medien arbeiteten in einer geschützten Werkstatt. Die Löhne waren deutlich höher als bei privaten Sendern, und es waren viel zu viele Journalisten, Techniker und Produzenten eingestellt.

«Bei der IBA wusste man nicht einmal, wie viele Arbeitnehmer beschäftigt waren», beschreibt die Parlamentarierin Karin Elharrar im Telefonat mit der BaZ die Verschwendung in den Studios. Elharrar präsidierte das Knesset-Komitee zur Neugestaltung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Dort kümmerten sich ein Dutzend Arbeitnehmerkommissionen vor allem um die Interessen ihrer Mitglieder und weniger um die Interessen des Publikums. Die IBA-Fernsehmacher arbeiteten praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Programm war so unattraktiv, dass die Einschaltquoten rapid absackten und zuletzt bei knapp zwei Prozent lagen.

Die neue Sendeanstalt Kan (zu Deutsch: hier), die vor einem Jahr erstmals auf Sendung ging, ist schlanker organisiert und arbeitet effizienter als die Vorgängerin. Karin Elharrar schätzt die Zahl der Arbeitnehmer auf 700 – das sind halb so viele wie vor der Reform. Für die Mittelverwendung hat Kan klare Zielvorgaben erhalten. Nur die Nachrichtensendungen werden im Haus produziert. Unterhaltungssendungen, Dokumentar- oder Spielfilme sollen bei Dritten in Auftrag gegeben werden. Dabei muss Kan vor allem israelische Fernsehmacher berücksichtigen, sagt Elharrar.

Tiefe Einschaltquoten

Die Einschaltquoten seien zwar immer noch tief – «aber immerhin höher als früher». Doch hohe Einschaltquoten seien nie das Ziel der Reform gewesen, meint die Parlamentarierin. Dass Kan nach wie vor wenig Zuschauer hat, liege vor allem an der harten Konkurrenz am israelischen Fernsehmarkt. Derzeit buhlen drei private Fernsehanstalten um Werbeeinnahmen.

Das jährliche Budget muss vom Finanzminister abgesegnet werden. Was Rechnungsprüfer begrüssen, wertet Elharrar allerdings als störend: «Dadurch wird das Fernsehen politisiert.» Der Finanzminister könne die Übernahme eines Defizits verweigern, wenn ihm die politische Ausrichtung missfalle.

Der Neugestaltung der öffentlich-rechtlichen Medien war ein jahrelanger Kampf von Politikern vorangegangen, bei dem es oft zu kafkaesken Wendungen kam. Der Sendestart von Kan war dadurch mehrmals verschoben worden. (Basler Zeitung)