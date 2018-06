Das umwerfendste Lächeln im Nahen Osten

Zwölf Flüchtlingslager mit über 450'000 registrierten Flüchtlingen gibt es im Libanon, drei davon alleine in Beirut. Mariam Al Shaar, geboren und aufgewachsen in Burj el Barajneh, dem grössten Lager Beiruts, koordiniert die Aktivitäten der Nicht-Regierungsorganisation Women’s Program Association (WPA) in sämtlichen zwölf Lagern.

Die Verhältnisse im Lager Burj el Barajneh sind schlecht. Auf einem ein Quadratkilometer grossen Gebiet leben fast 50'000 Flüchtlinge, die Mehrheit Palästinenser, seit einigen Jahren vermehrt auch Syrer. Zum Vergleich: Die Bevölkerungsdichte in der Schweiz beträgt 204 Personen pro Quadratkilometer.

Kochen für die Zukunft

Im Lager herrscht reger Betrieb, die sehr engen Wege teilen sich Fussgänger, Motorradfahrer und Verkäufer vor ihren Shops. Auch die Freizeit findet auf den Strassen statt – zumindest diejenige der männlichen Bevölkerung. In der arabischen Kultur bleiben die Mädchen und Frauen, wenn sie Feierabend haben oder die Schule fertig ist, im Normalfall zu Hause.

Mariam Al Shaar will das ändern. Die WPA betreibt in den Lagern Schulen, die Lehrer sind Palästinenser, Syrer, aber auch Libanesen. Eben erst wurde ein neues Gebäude für Schule und Kindergarten fertiggestellt. Mithilfe von Spenden konnten die Investitionskosten für den Umbau und Kauf getilgt werden. Auf Dauer sei das günstiger, als für ein paar derzeit wenig genutzte Räume 600 Dollar pro Monat zu zahlen.

Doch Mariam Al Shaar reicht das nicht. Sie setzt sich dafür ein, dass die Frauen und Mädchen im Lager eine Zukunft haben. Letztes Jahr startete mit Hilfe der Schweizer Hilfsorganisation Cuisine sans frontières die zweite Runde des Projekts «Soufra-Kitchen». 25 Frauen lernen in einer Küche im Camp, was es heisst, für mehr als nur die Familie zu kochen. Sie lernen, was gesundes Essen ist und wie die Systematik der Systemgastronomie funktioniert; sie lernen auch, wie man das Kochen effizient vorbereitet und Essen haltbar macht. Das Ziel ist, dass die Frauen danach als Köchinnen arbeiten können, für Catering-Aufträge im Lager, den Schulen und in ganz Beirut. Das Projekt ist erfolgreich. Die Teilnehmerinnen sind motiviert und freuen sich, etwas Aktives für ihre Zukunft machen zu können, das nebenbei auch einen positiven Effekt auf ihr Sozialleben hat.

Miserable Jobs

Vor einigen Monaten wurde Soufra-Kitchen eingeladen, jeweils samstags am Souk el Tayeb, dem Wochenmarkt in Downtown Beirut, mitzumachen. Jeden Samstag bieten dort die Frauen ihre palästinensischen Köstlichkeiten an. Soufra betreibt auch einen Food-Truck, der an diversen Anlässen und Orten zum Einsatz kommt.

Auch international wurde man auf Mariam Al Shaar und ihr Wirken für die Menschen in den Lagern aufmerksam. Seit Kurzem ziert ihr Porträt eine Doppelseite im Buch «200 women who will change the way you see the world». Sogar ein Film wurde über das Projekt gedreht («Soufra»). Der Film war eben erst in Cannes. In der Schweiz ist das Team der Fotografen-Organisation «Cause Photo Travels» mit Cuisine sans frontières daran, Screenings des Films zu organisieren, um mit den Einnahmen das Projekt zu unterstützen.

Aber all dies ist nur ein kleiner Lichtblick, ein wenig Glamour im wenig glamourösen Alltag des Lagers. Viele der Bewohner verlassen das Lager selten bis nie, und wenn sie es tun, fühlen sie sich meist unwohl, nicht willkommen und befremdet. Palästinenser im Libanon haben es nicht einfach. 72 Berufe sind für sie tabu. In dieser Notlage nehmen sie auch Stellen an, die schlecht bezahlt sind. Zusätzlich müssen sie dann noch mit den Anfeindungen der Libanesen leben, man nehme ihnen die Jobs weg, weil sie bereit sind, für unwürdige Löhne zu arbeiten.

Lebensgefährliche Kabel

Die Flüchtlinge sind im Libanon geduldet, aber bei Weitem nicht herzlich willkommen. Ausreisen können sie aber auch nur mit viel Glück und Goodwill der Behörden. Eine paradoxe Situation. So verbringen die meisten der Bewohner von Burj El Barajneh ihr gesamtes Leben im Lager, öffnen einen Shop oder arbeiten selbstständig. Wasser und Elektrizität im Lager sind noch nicht flächendeckend Standard. Viele Hilfswerke arbeiten an einer durchgehenden Versorgung, aber das dauert.

Besonders der Strom ist ein gefährliches Thema. In den letzten Jahren starben rund 60 Menschen an einem Stromschlag. Eine hohe Zahl – wenn man aber die auf Kopfhöhe zahlreich herabhängenden Strom- und Wasserleitungen sieht, ist sie eigentlich verwunderlich klein.

Einschusslöcher, Zerstörungen

Das Lager ist im Wandel. An vielen Ecken wird an der Instandstellung und Verbesserung der Strukturen und Lebensumstände gearbeitet. Noch immer gibt es viele Häuser mit Einschusslöchern, aber auch abgerissene oder zerstörte Häuser. Das Leben im Lager ist nicht einfach. Es fehlt an allem, an allen Ecken und Enden.

Trotzdem sind die Leute dort die freundlichsten und grosszügigsten Menschen, die man treffen kann, mit den umwerfendsten Lächeln im gesamten Nahen Osten. (Basler Zeitung)