Der Kronprinz statuiert an Kanada ein Exempel

Der junge Kronprinz brachte frischen Wind ins absolutistische Königreich: Frauen dürfen dank ihm nun Auto fahren, Kinos wurden nach 30 Jahren wieder geöffnet, Konzerte erlaubt, die Allmacht der Sittenpolizei beschnitten und gar von Gleichberechtigung von Mann und Frau sprach der 32-Jährige.

Doch zu seiner Bilanz gehören auch Festnahmen von Klerikern, Intellektuellen und von kritischen Frauen, die dafür kämpfen, dass ihre Rechte weiter ausgedehnt werden, dass sie etwa ohne Einwilligung eines Mannes reisen, zum Arzt gehen oder heiraten dürfen. Die Reformbereitschaft hat am Repressionsreflex nichts geändert, saudische Menschrechtler beklagen gar, der Druck sei seit seiner Ernennung zum Kronprinzen vor einem Jahr sogar noch gewachsen.

Seit Mitte Mai wurden laut UNO-Angaben mindestens 15 Aktivisten und Aktivistinnen verhaftet, die sich für Frauenrechte einsetzen. Die staatlichen Medien haben sie als «Verräter» beschimpft. Letzte Woche wurde dann auch Samar Badawi, die Schwester des international bekannten Bloggers Raif Badawi, verhaftet, der vor fünf Jahren wegen «Beleidigung des Islam durch elektronische Kanäle» zu 1000 Peitschenhieben und 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden war.

Asyl für Frau und Kinder

Kanadas Aussenministerin Chrystia Freeland reagierte prompt und klar: «Kanada steht zusammen mit der Familie Badawi in dieser schwierigen Zeit. Und wir verlangen weiter die Freilassung von Raif und Samar Badawi.» Das Schicksal der Familie ist seit Jahren eng mit Kanada verbunden: Die Ehefrau Raif Badawis und ihre drei Kinder haben dort Asyl bekommen, die Frau wurde letzten Monat eingebürgert.

Die Prügelstrafe gegen Raif Badawi ist seit 2015 aufgeschoben, nachdem ein Video, das eine erste öffentliche Auspeitschung vor einer Moschee zeigte, einen Proteststurm ausgelöst hat.

