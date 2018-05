Die jüngsten Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. So intensiv die Berichterstattung war, so unsorgfältig und tendenziös war sie. Die radikal-islamische Hamas konnte noch so oft wiederholen, dass ihre Leute an der Grenze bewaffnet seien – Reporter brauchten ausschliesslich die Begriffe «Demonstranten» oder «Teilnehmer an einer Protestaktion». Die Hamas betonte immer wieder laut und stolz, dass die Massen an der Grenze Teil des Kampfes zur Rückeroberung der von ihnen beanspruchten Heimat Palästina seien – Reporter sprachen von einer «friedlichen Kundgebung». Und obwohl Randalierer vor laufenden Kameras sagten, dass sie Juden am liebsten töten und verbrennen würden, brandmarkten zahlreicher Reporter Israel als Aggressor.

Wie zu erwarten war, will nun auch der Uno-Menschenrechtsrat die Vorgänge untersuchen lassen, und zwar von einer «unabhängigen» Kommission. Experten sollen prüfen, ob in Gaza das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte verletzt wurden. Dabei steht jetzt schon fest, wer für die Gewalt verantwortlich gemacht wird.

Drei Mal dürfen Sie raten.

Michael Lynk, der für die palästinensischen Gebiete zuständige UN-Sonderberichterstatter, hat Israel bereits wegen «exzessiver Gewalt» verurteilt. Die meisten Demonstranten seien unbewaffnet gewesen, weiss Lynk bereits, bevor er das untersucht hat. Er glaubt der Hamas. (Man wundert sich, wozu es da noch eine Kommission braucht.)

Besorgt zeigt sich Lynk auch über die Weigerung Israels, Palästinensern das Recht auf Demonstrationen zuzugestehen. Dabei übernimmt er das Narrativ, wonach sich die Massen, die sich vor der Grenze aufhielten, ausschliesslich friedliche Absichten hatten. Was nicht weiter erstaunt: Als der kanadische Jura-Professor vor zwei Jahren als Sonderberichterstatter ernannt wurde, meldete sich eine Sprecherin des kanadischen Aussenministeriums Zweifel an, ob Lynk objektiv genug sei, um den Frieden in der Region voranzubringen.

Lediglich zwei Staaten sagten Nein

Am Freitag beschloss der UNO-Menschenrechtsrat, eine unabhängige Unterschungskommission in den Gazastreifen zu schicken. Dafür stimmen Staaten wie Afghanistan, Kuba, Kirgistan, Senegal, Saudiarabien, Venezuela oder Ägypten, die immer wieder wegen Menschrechtsverletzungen am Pranger stehen. Lediglich zwei Staaten – Australien und die USA – sagten Nein zu einer Untersuchungskommission. 14 Staaten enthielten sich der Stimme, darunter auch die Schweiz.

Im Zentrum der Kritik steht das internationale Recht. Israel habe dagegen verstossen, wird behauptet. Missachtet wird dabei, dass das internationale Recht für eine Welt geschaffen wurde, in der Staaten gegen Staaten kämpfen.

Doch diese Realität ist längst überholt. Im Zentrum stehen heute nicht mehr kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten, sondern zwischen Staaten und Terrorgruppen wie der Hamas, dem IS oder dem Islamischen Jihad. Die Kriege sind heute (und wohl auch in Zukunft) asymmetrisch, will heissen: Einer bestens organisierten und gerüsteten Armee stehen Terrortruppen mit relativ primitiven Waffen gegenüber.

Terroristen setzen bewusst «menschliche Schutzschilder» ein

Für diese Terrorgruppen ist das internationale Recht irrelevant. Sie halten sich nicht daran. Während das internationale Gesetz darauf abzielt, dass im Krieg die Zahl der Toten auf ein Minimum beschränkt wird, trachten Terroristen danach, möglichst viele Zivilisten umzubringen. Statt Zivilisten zu schonen, wie das internationale Gesetze fordern, setzen Terroristen zynisch und bewusst «menschliche Schutzschilder» ein.

Solange die Existenz dieser ungleichen Normen von Medien, Menschenrechtlern oder sonstigen Ratgebern unberücksichtigt bleiben, ist jede Kritik nicht ernst zu nehmen. Da sie eine Realität vorgaukelt, die längst überholt ist. (Basler Zeitung)