Eine neue Zeitrechnung

An einem strahlend klaren Wintertag im Mai 1994 donnerte das Elitegeschwader der südafrikanischen Luftwaffe im Tiefflug über die Hügel von Pretoria. Als die Maschinen den Regierungssitz erreichten, wippten die (weissen) Piloten für einen kurzen Moment mit den Flügeln ihrer Kampfjets, um ihren dort gerade vereidigten neuen Oberbefehlshaber zu grüssen: Nelson Mandela. Die gleichen Piloten, die in den langen Jahren der Apartheid die Widerstandskämpfer seines Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) in den Nachbarstaaten bombardiert hatten, schworen dem ersten schwarzen Präsidenten von Südafrika nun ihre Treue und Loyalität.

Jedem, der das Manöver am Himmel über Pretoria verfolgte, war seine Bedeutung bewusst: Mehr als alles andere symbolisierten die zum Gruss geneigten Tragflächen den Moment, in dem die weisse Minderheit nach fast 350 Jahren Alleinherrschaft ihre Macht in schwarze Hände legte. Es war der Höhepunkt im langen, ereignisreichen Leben des Nelson Mandela, der heute 100 Jahre alt geworden wäre und aus diesem Anlass nun weltweit noch einmal für seine grosse Lebensleistung geehrt wird.

Ein Township-Dandy

Um Mandelas globale Strahlkraft besser zu verstehen, muss man weit zurückgehen – in die sonnenverbrannten Hügel der Transkei, seiner Heimat im Südosten von Südafrika, wo er am 18. Juli 1918 in den Madiba-Clan hineingeboren – und im Dezember 2013 auch beigesetzt wurde. Mandela ist gerade neun, als sein Vater, ein angesehener, aber zutiefst traditioneller Dorfchef, stirbt und Häuptling Jongintaba, ein Onkel der Familie, ihn an den Königssitz der Tembu holt.

Es sind prägende Jahre: Mandelas tadellose Manieren, vor allem aber sein stets gemessenes, würdevolles Auftreten haben ihren Ursprung in dieser adligen Herkunft – und sind Ausdruck einer angeborenen Autorität, um die er wusste und die ihm auch über die langen, einsamen Jahre der Gefangenschaft hinweggeholfen hat.

Ein Video mit Fakten über Nelson Mandela, die Sie vermutlich noch nicht wussten. sda

Der Besuch der Clarksbury School, einer der ältesten Missionsschulen am Kap, und der Universität Fort Hare eröffnen dem Landjungen Mandela eine neue Welt: Unter seinen Mitschülern sind junge Männer aus weit entfernten Landesteilen. Zum ersten Mal schliesst er hier Freundschaft mit Menschen jenseits der eigenen Stammesgruppe. Auch sind seine Erfahrungen mit Weissen lange Zeit mehrheitlich gute, was ihn nachhaltig prägt.

In der damals kaum 50 Jahre alten Wirtschaftsmetropole Johannesburg, in die Mandela nun zieht, arbeitet er zunächst als Nachtwächter auf den Goldminen und nach einem Jurastudium als Anwalt. 1952 eröffnet er die erste von Schwarzen geführte Kanzlei des Landes. Noch hat die Politik Mandela nicht im Griff: Er ist ein junger Township-Dandy, der gerne tanzt und boxt. Als Anwalt gerät er aber immer öfter mit der Rassenpolitik in Konflikt. Langsam driftet er in den Widerstand.

Die härteste Prüfung

Mit dem Ende der Kolonialherrschaft im übrigen Afrika Anfang der 1960er-Jahre gerät der Apartheidstaat Südafrika zunehmend unter Druck und versucht, die schwarze Opposition zu zerschlagen. Mandela ist seit Jahren im African National Congress (ANC) engagiert und unterstützt nun auch dessen bewaffneten Kampf. Als Anschlagspläne auffliegen, wird er des Hochverrats angeklagt und am 11. Juni 1964 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Auf der Sträflingsinsel Robben Island beginnt die härteste Prüfung seines Lebens – und doch werden die nächsten 27 Jahre die Grundlage für den «Mythos Mandela» legen und aus dem damals 45-Jährigen Hitzkopf einen gereiften Revolutionär machen.

Fast 30 Jahre vergehen, bis Mandela seinen Traum eines farbenblinden, freien Südafrika umsetzen kann. Der Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa führt zur Wende. Am 11. Februar 1990 wird der berühmteste politische Gefangene der Welt in die Freiheit entlassen. Auch sein kommunistisch inspirierter ANC wird zeitgleich wieder zugelassen und alle politischen Gefangenen auf freien Fuss gesetzt. Am Kap beginnt eine neue Zeitrechnung.

Doch die Ehe mit Winnie zerbricht. Seine gerade erst verstorbene frühere Frau, die er 1958 geheiratet und mit der er zwei Töchter hat, ist in den langen Jahren des Widerstandskampfes herrisch geworden, hat sich mit brutalen Bodyguards umgeben und junge Liebhaber genommen. Obwohl Mandela sie lange stützt, lassen sich die beiden 1996 scheiden. Es ist eine dunkle Stunden in Mandelas Leben – und symbolisiert sein zerrissenes Privatleben. Erst mit Graca Machel, die Frau des tödlich verunglückten mosambikanischen Staatschefs Samora Machel, findet er in den letzten 15 Jahren seines Lebens doch noch ein privates Glück.

Als Staatschef bündelt Mandela von 1994 bis 1999 nicht nur die Hoffnungen der Schwarzen, sondern zieht auch immer mehr Weisse auf seine Seite – durch seine Versöhnungspolitik und ein untrügliches Gespür für grosse Gesten: Er besucht die Witwe des Apartheidarchitekten Hendrik Verwoerd zum Tee und sammelt das ganze Land zur Rugby- WM 1995 hinter dem weissen Team der Springböcke.

Der schleichende Niedergang

Doch schneller als erwartet verpufft die Euphorie im politischen Alltag und weicht tiefer Ernüchterung. Kaum fünf Jahre nach Mandelas Tod am 5. Dezember 2013 ist sein Erbe mehr denn je gefährdet: Vieles deutet darauf hin, dass auch Südafrika, wie so viele andere afrikanische Staaten zuvor, beim Aufbau seiner Demokratie scheitern wird.

Der lange, schleichende Niedergang des einstigen Hoffnungsträgers hat sich unter dem korrupten, im Februar vorzeitig abgelösten Jacob Zuma stark beschleunigt: Unter ihm ist Südafrikas junge Demokratie ausgehöhlt und das Land zu einem Selbstbedienungsladen des ANC geworden.

Leicht wird die Wende nicht werden. Denn ein zweiter Mandela ist nirgendwo in Sicht. (Basler Zeitung)