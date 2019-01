Explosion und Schüsse bei Hotel in Nairobi

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es in der Nähe eines Hotels zu einer Explosion und Schüssen gekommen. Live-Bilder im Fernsehen zeigten am Dienstag brennende Autos vor dem Hotel und Schüsse waren gelegentlich zu hören.

Die islamistische Shebab-Miliz hat den Angriff für sich reklamiert. Das teilte die in den USA beheimatete SITE Intelligence Group mit, die auf die Analyse islamistischer Websites spezialisiert ist. Die mit al-Qaida verbundene Shebab-Miliz hatte den Angriff demnach über ihr Sprachrohr Shahada bekannt gegeben.

Menschen hätten sich nach «mehreren» Explosionen panisch in ihren Büros verschanzt, berichtete Simon Crump, der in dem DusitD2 Hotel- und Bürokomplex in Nairobis gehobenem Viertel Westland arbeitet. «Wir haben keine Ahnung, was passiert. Schüsse kommen aus verschiedenen Richtungen», sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Später sagte er, die Polizei habe mit der Evakuierung der Bürogebäude begonnen.

«Alle Polizeimannschaften inklusive der Anti-Terror-Beamten sind vor Ort», sagte Polizeisprecher Charles Owino. Flammen und schwarzer Rauch stiegen über dem Parkplatz des Gebäudekomplexes auf, wo mehrere Autos brannten. Viele Menschen flohen, einige von ihnen waren verletzt.

Die Shebab-Miliz hat mehrmals schwere Anschläge in Kenia verübt, seit das Land 2011 Truppen zum Kampf gegen die Islamisten nach Somalia entsandt hat. Bei einem Angriff auf das Westgate-Einkaufszentrum, nur wenige Kilometer vom Dusit-Komplex entfernt, starben 2013 mindestens 67 Menschen. Im April 2015 töteten Shebab-Kämpfer 148 Menschen bei einer Attacke auf die Universität der Stadt Garissa im Westen Kenias. (anf/sda/afp)