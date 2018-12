Im Palast der Stabilität herrscht Unruhe

Tränengas liegt über der jordanischen Hauptstadt mit ihren sieben Hügeln. Die Stimmen der rund 2000 Demonstranten sind von weitem zu hören, doch es dauert, bis die Menschenmenge sichtbar wird. Dafür hat die Polizei gesorgt: Panzer und Wasserwerfer stehen auf den Strassen, ringsherum Stau. Fussgänger werden nur ­widerwillig durchgelassen. Die Demonstrationen der vergangenen Wochen waren friedlich, doch diese Woche kam es zum ersten Mal zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Auf beiden Seiten gab es Verletzte.

Raad al-Majali dreht sich seit einer halben Stunde im Kreis, alle Zufahrtswege zum vierten Kreisverkehr, wo Regierungschef Omar al-Razzaz seinen Amtssitz hat, sind gesperrt. Der 26-jährige Elektroingenieur ist selbstständig, ihm gehe es vergleichsweise gut, aber die Zustände im Land seien auch für die Mittelschicht untragbar, die Perspektivlosigkeit der Jugend ziehe sich von Amman bis nach Algier.

«Ich erhebe meine Stimme, weil ich ein junger Mann bin, der noch Träume hat.» Er wolle sich was leisten können, heiraten – stattdessen sieht er andere an sich vorbeiziehen. Die Einzigen, denen es wirklich gut gehe, seien eine kleine Elite, in der Korruption und Vetternwirtschaft an der Tagesordnung seien.

Viele Flüchtlinge aus Syrien

Anders als im vergangenen Juni, als Gewerkschaften zu Protesten gegen das geplante Steuergesetz und Preiserhöhungen aufriefen, sind die Demonstranten diesmal kaum organisiert. Doch ihre Forderungen sind dieselben geblieben: das Ende der weitverbreiteten Korruption, ein sofortiger Stopp der Steuer- und Preiserhöhungen von Lebensmitteln, Benzin, Strom.

Nach den Protesten im Sommer entliess König Abdullah II. den Regierungschef Hani al-Mulki und legte die Steuerreform auf Eis. Doch nun soll sie mit minimalen Änderungen in Kraft treten.

Die Regierung in Jordanien setzt mit der Sparpolitik Vorgaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) um. Der IWF hatte Jordanien 2016 eine Kreditlinie in Höhe von umgerechnet 619,6 Millionen Euro über drei Jahre zugebilligt. Nun will die Regierung die Einkommenssteuer um 5 Prozent anheben und die Unternehmenssteuern um 20 bis 40 Prozent erhöhen. Doch die Lebenshaltungskosten in Jordanien sind hoch, die Gehälter niedrig. Die Arbeitslosigkeit liegt in einigen Landesteilen bei 40 bis 50 Prozent.

Im Westen gilt Jordanien als Stabilitätsanker. Doch die Krisen in den Nachbarländern haben dem Land zugesetzt: Das Wirtschaftswachstum liegt bei nur 2 Prozent, und die Bevölkerung wächst jedes Jahr um 3 Prozent. Jordanien hat mehr als 650000 syrische Flüchtlinge aufgenommen – rund die Hälfte der Bevölkerung hat palästinensische Wurzeln. Kaum ein Land wird vom Westen finanziell so unterstützt wie Jordanien. Die Stabilität des Landes ist im Sinne Europas, das derzeit auf Abschottung statt auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge setzt.

König Abdullah II. gerät innenpolitisch zunehmend unter Druck. Kurz vor Beginn der Demonstration hatte er noch einen Amnestie-Erlass für Bürger, die aus wirtschaftlicher Not Verstösse begangen haben, angekündigt. Doch auf der Strasse beschwichtigt das kaum jemanden. Einige fordern den Sturz des Regierungschefs Omar al-Razzaz. Bislang hatte der jordanische König Abdullah II. in den politischen Fragen das letzte Wort; er ist Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber der Armee.

Seit fast 100 Jahren herrscht die Dynastie der Haschemiten in Jordanien; deren Abstammung führen sie auf einen Verwandten des Propheten Mohammed zurück. Eine Legitimation, die ein Grossteil der Bevölkerung anerkennt. Doch nun fordern die Demonstranten eine demokratische Mitbestimmung – die Mehrheit drückt sich vorsichtig aus: Reformen statt Revolution, Umdenken statt Umsturz.

Das liegt auch an der Rolle des Königs: Seit Jahrhunderten gibt es mächtige Stämme im Land, die Hunderte Familien hinter sich haben. Der Nachname genügt, um herauszuhören, ob man zum Stamm im Süden, Norden oder in Zentraljordanien gehört.

Die Stämme stützen die Rolle des Königs als Schiedsrichter, die er aufgrund seiner Herkunft aus dem saudiarabischen Hijaz innehat. Würde eine der mächtigen Familien das Sagen haben, wäre die Balance im Land gefährdet. Das bedeutet allerdings auch, dass das Königshaus auf deren Gunst angewiesen ist. In vielen staatlichen Behörden ist Vetternwirtschaft der Schlüssel zu einer Anstellung.

