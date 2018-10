Informationen aus Nahost, vornehmlich aus dritter Hand

In meiner langjährigen Funktion als Pressesprecher der israelischen Armee hatte ich mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten deutschsprachigen Journalisten zu tun – während Krisensituationen täglich.

Zugegeben: Ich war immer wieder erstaunt, zu erleben, wie ein ganz bestimmtes Narrativ Ausgangspunkt für die Lagebeschreibung vieler Journalisten war.

Ein Beispiel: Immer wieder wurde Israels Reaktion zuerst erwähnt und nur im zweiten Satz, oftmals kleingedruckt, kurz angegeben, was die Gegenseite «mutmasslich» zuvor getan hatte. «Mutmasslich»? Der Raketenbeschuss aus Gaza erfolgt – leider – nicht mutmasslich, sondern ist bittere Realität in Israel.

Und zwar Tag für Tag.

Das Profil mancher Auslandskorrespondenten lässt zu wünschen übrig. Ein gutes Beispiel dafür sind die Auslandskorrespondentinnen des Spiegel zwischen 2010 und 2016. Eine Dame nach der anderen, die hier in Tel Aviv ihren Dienst für das Magazin antrat, wusste zwar, wie sie mit einem netten Lächeln sympathisch rüberkommt, mehr aber war da leider nicht. Denn ausser einem Abschluss kurz vorher an der Journalistenschule hatten alle drei Damen keinen Background in Nahostgeschichte, Konfliktmanagement, Politik, Theologie, Militär oder Sicherheit. Sie verstanden weder Hebräisch noch Arabisch, auch nicht Türkisch oder Farsi.

Wie kann man ihren Artikeln Glauben schenken, wenn man weiss, dass sie Teile ihrer Aussagen und Interpretationen nicht selbstständig, sondern über Dritte erhalten haben? Wie kann man das von ihnen Produzierte wirklich lesen wollen, wenn man mit der Zeit mitbekommt, dass höchstens einer von zehn Berichten ein etwas neutraleres Licht auf Israel und die Juden wirft?

Die langjährige Auslandskorrespondentin der Frankfurter Rundschau in Jerusalem arbeitet schon seit vielen Jahren nach diesem Muster, und es scheint die Leserschaft nicht zu stören.

Warum auch? Israel ist der Aggressor, die Palästinenser die Opfer – das war das Bild, das ist das Bild. Alles andere würde stören, den Leser durcheinanderbringen und unnötige Fragen aufwerfen. Also lieber beim Israel-Bashing bleiben. Damit kann man allem Anschein nach nichts falsch machen.

Auslandskorrespondenten leben gerne in Israel. Sie lieben Tel Aviv und fahren auch gerne mal hoch nach Jerusalem. Alles andere in der Region ist für sie der Wilde Westen und wird aus der Ferne wahrgenommen, wenn überhaupt.

Das ist alles schön und gut, denn ich gönne den ausländischen Journalisten, die vorwiegend in Tel Aviv leben, natürlich das schöne und weltoffene Leben dort, aber wieso kommt das denn nicht hin und wieder in der Berichterstattung durch?

Der langjährige Korrespondent der Süddeutschen Zeitung (SZ), den ich persönlich sehr mochte, war kaum aus Tel Aviv wegzubekommen. Wenn man sich jetzt aber seine Berichte über einen längeren Zeitpunkt durchliest, dann bekommt man tatsächlich einen anderen Eindruck vom Leben in Israel.

Plötzlich handelt es sich, wie auch beim Spiegel, um böse Juden, in erster Linie Siedler, Soldaten und die Politiker der rechten Netanjahu-Regierung. Sie alle werden immer wieder förmlich auseinandergenommen. Jeder Bericht aus einer anderen Perspektive und zu einem neuen Anlass, aber immer wieder mit dem Ziel, diese spezifischen Juden in einem negativen Licht darzustellen.

Das ist ungefähr so, als ob eine Gruppe von israelischen Auslandskorrespondenten in Deutschland jeden Tag über die AfD berichten würde, und wie faschistisch sich Deutschland doch entwickle. Und das jahrelang. Nach nur wenigen Jahren würde kein Israeli mehr ein positives Bild von Deutschland haben, weil er nur noch Anti-, Anti- und nochmals Anti-Berichte zu lesen bekäme, und irgendwann würde man einfach kein anderes Deutschland mehr kennen. Kennt der SZ- und Spiegel-Leser ein anderes Israel?

Die beliebteste israelische Zeitung ist in den Augen ausländischer Journalisten die englischsprachige Ausgabe der linksliberalen Haaretz. Das ist die einzige Zeitung, die von den meisten Journalisten gelesen wird. Auf den Berichten dieser einen Zeitung beruht ein Grossteil ihrer Artikel. Es ist das Blatt, das am meisten israelische Selbstkritik äussert und somit genau das liefert, was der Endempfänger in Deutschland vom Spiegel, den Tagesthemen oder dem ARD-Radio erwartet.

Das ist eine traurige Realität. Genauso falsch wäre es, wenn israelische Journalisten sich in Deutschland einzig und allein auf das Neue Deutschland oder Jakob Augsteins Freitag beziehen würden. Absurderweise ist ihre Reichweite höher als die der Haaretz, aber kein internationaler Journalist nimmt diese zwei deutschen Zeitungen ernst. Wieso sollte er auch? Es sind Zeitungen, die eine krasse Minderheit der Gesellschaft widerspiegeln. Genauso wie die Haaretz.

Shalicar war von 2009 bis Ende 2016 Pressesprecher der israelischen Armee und ist heute Direktor für Auswärtige Angelegenheiten in Israels Ministerium für Nachrichtendienste im Büro des Ministerpräsidenten.

Der Text basiert auf seinem neuen Buch, das am 24. September erschienen ist: »Der neu-deutsche Antisemit. Gehören Juden heute zu Deutschland?«. Hentrich & Hentrich, Leipzig 2018, 164 S., Fr. 28.90 (Basler Zeitung)