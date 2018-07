Irans Antwort an Trump kommt auch per Twitter

Nach der eindringlichen Warnung von US-Präsident Donald Trump an den iranischen Staatschef Hassan Rohani per Twitter hat Irans Aussenminister Mohammed Jawad Sarif ebenfalls über den Kurzbotschaftendienst reagiert: «Wir sind nicht beeindruckt», schrieb Sarif am Montag an Trump gerichtet auf Englisch.

Dabei verfasste er den Tweet in Grossbuchstaben. Auch Trump hatte seine Warnung per Twitter in Grossbuchstaben geschrieben – dem digitalen Pendant zum Schreien.

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS! — Javad Zarif (@JZarif) 23. Juli 2018

«Wir sind seit Jahrtausenden da und haben den Untergang von Imperien gesehen, unser eigenes eingeschlossen, das länger währte als das Leben mancher Länder», warnte Sarif per Twitter. «Passen Sie auf!», fügte er hinzu.

Trump hatte Rohani am Sonntag in seinem Tweet gewarnt, «niemals wieder die USA» zu bedrohen. Ansonsten werde der iranische Präsident «Konsequenzen zu spüren bekommen, die nur wenige in der Geschichte jemals zu spüren bekommen haben».

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23. Juli 2018

Zuvor hatte Rohani den USA bei einer im Fernsehen übertragenen Rede in Teheran mit der «Mutter aller Schlachten» gedroht. Er warnte, die USA sollten nicht mit dem Feuer spielen, dies könnten sie «für immer bereuen». (chk/sda)