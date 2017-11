Jemen droht Hungerkatastrophe

Der Direktor des Welternährungsprogramms hat vor Hunderttausenden Kindern im Jemen am Rande des Hungertods gewarnt. Falls die saudi-arabische Blockade aller Airports und Häfen anhalte, dürfte es im Jemen zu einer der verheerendsten humanitären Katastrophen kommen, die die Menschheit in den vergangenen Jahrzehnten gesehen habe, sagte David Beasley am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP. Er sagte, die Blockade dürfe keine zwei Wochen andauern.

Seine UN-Organisation erreiche lediglich sieben Millionen Menschen vor Ort, so Beasley. «Teils haben wir nicht genug Mittel, teils haben wir keine Zugänge.» Er beklagte, rund 70 Prozent der jemenitischen Bevölkerung wisse nicht, woher sie ihre nächste Mahlzeit bekommen werde. In dem seit Jahren von Krieg erfassten Land leben zwischen 27 und 28 Millionen Menschen.

Die von Saudiarabien geführte Militärkoalition hatte am Montag die Schliessung aller Häfen und Airports im Jemen verfügt. Damit reagierte das Bündnis auf eine am Wochenende von dort gestartete Rakete, die in Riad abgefangen wurde. Die Militärkoalition kämpft seit März 2015 aus der Luft gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen, die die international anerkannte Regierung im Jemen verdrängt haben. (foa/dapd)