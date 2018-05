Letzte IS-Kämpfer ziehen aus Damaskus ab

«Die syrische Armee verkündet heute, dass Damaskus, seine Randgebiete und die umliegenden Städte komplett sicher sind», sagte ein Militärsprecher den Staatsmedien am Montag. Erstmals seit 2012 ist damit die gesamte Region wieder unter Kontrolle der Regierung.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zuvor berichtet, dass in der Nacht zu Montag eine zweite Gruppe IS-Kämpfer aus dem Flüchtlingslager Jarmuk und dem Viertel Tamadun im Süden von Damaskus abgezogen sei. Schon am Sonntag hatte demnach eine erste kleinere Gruppe Jihadisten die Stadt in Richtung einer Wüstenregion im Osten Syriens verlassen, die noch unter Kontrolle der sunnitischen Extremistengruppe steht.

Waffenruhe vereinbart

Laut der in Grossbritannien ansässigen Beobachtungsstelle hat sich die IS-Miliz mit der Regierung auf eine Waffenruhe und den Abzug ihrer Kämpfer geeinigt. Von Seiten der Regierung wurde dies nicht bestätigt.

Ein Militärvertreter sagte aber der staatlichen Nachrichtenagentur Sana, dass eine Waffenruhe bis Montagmittag vereinbart worden sei, um Frauen und Kinder aus den umkämpften Vierteln in Sicherheit zu bringen. Ein Militärsprecher sagte später, die Armee habe «eine grosse Zahl Kämpfer» der IS-Miliz «eliminiert» und damit die Kontrolle über Jarmuk und Tadamun zurückerlangt.

Laut der Beobachtungsstelle wurden 1600 Kämpfer und Zivilisten in 32 Bussen fortgebracht. Die Räumung erfolgte demnach «in der Nacht und im Geheimen», weil die Regierung nicht bestätigen wollte, mit der IS-Miliz zu verhandeln.

Blutige Offensive

Die Regierungstruppen hatten am 19. April eine Offensive auf die letzten IS-Bastionen in Damaskus gestartet. Seitdem wurden bei Kämpfen in Jarmuk, Tadamun, Kadam und Hadschar al-Aswad laut der Beobachtungsstelle 250 Regierungskämpfer, 233 Jihadisten und 60 Zivilisten getötet. Die oppositionsnahe Organisation bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort; für Medien sind sie nur schwer überprüfbar.

Mitte April hatte die Regierung bereits die Region Ost-Ghuta nach einer zweimonatigen blutigen Offensive vollständig von Rebellen eingenommen. Anschliessend waren die Aufständischen unter dem Druck der Armee gezwungen, auch weitere Städte im Umland der Hauptstadt zu räumen. Die meisten Kämpfer und ihre Angehörigen zogen nach Verhandlungen mit der Regierung in die letzten Rebellengebiete in Nordsyrien ab.

Laut der Beobachtungsstelle kontrolliert die IS-Miliz inzwischen nur noch drei Prozent des syrischen Territoriums, darunter drei Dörfer an der irakischen Grenze. Ihren Angaben zufolge rückte die kurdisch-arabische SDF-Allianz am Sonntag mit Unterstützung französischer und US-Streitkräfte weiter auf diese letzte IS-Bastion östlich des Euphrat vor. Abgesichert wurde die Offensive auf der anderen Seite der Grenze von der irakischen Armee. (hvw/sda)