Libanons zurückgetretener Premier Hariri in Paris eingetroffen

Der unter dubiosen Umständen zurückgetretene libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist am frühen Samstagmorgen in Paris eingetroffen. Hariri stieg vor seinem Haus in Paris aus seinem Auto und ging auf direktem Weg in das Gebäude, ohne mit Journalisten zu sprechen. Er wurde von seiner Frau Lara al-Asm begleitet. Von seinen drei Kindern war im Fernsehen nichts zu sehen.

Das libanesische Fernsehen zeigte einen Fahrzeugkonvoi, der den Pariser Flughafen Le Bourget verliess, wo die Maschine des Regierungschefs gelandet war. Hariri wollte am Mittag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen. Wie lange er in Frankreich bleiben wird, war zunächst unklar.

«Zu sagen, dass ich in Saudiarabien festgehalten werde, ist eine Lüge»

Nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders Future TV, der Hariris Familie gehört, sei der zurückgetretene Premier und seine Frau an Bord seines Privatflugzeugs von Riad nach Paris geflogen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Hariri nach Paris eingeladen.

Kurz vor dem Abflug hatte Hariri auf Twitter mitgeteilt: «Ich bin auf dem Weg zum Flughafen.» Er hob hervor: «Zu sagen, dass ich in Saudiarabien festgehalten werde und es mir verboten sei, das Land zu verlassen, ist eine Lüge.»

To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel.