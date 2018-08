Mnangagwa bleibt Präsident von Zimbabwe

Bei der Präsidentschaftswahl in Zimbabwe liegt Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF Teilergebnissen zufolge klar in Führung. Das teilte die Wahlkommission am Donnerstagabend mit, die sich auf die Ergebnisse in neun von zehn Provinzen berief. Mnangagwa liege mit rund 2,1 Millionen Stimmen vor Oppositionsführer Nelson Chamisa, der auf rund 1,9 Millionen Stimmen gekommen sei.

Die Opposition erklärte bereits vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses, sie werde im Falle eines Sieges von Mnangagwa das Ergebnis «im Rahmen der Verfassung» anfechten. Experten rechnen für diesen Fall mit Massenprotesten. Umfragen vor der Wahl prognostizierten ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Mnangagwa, einem Vertreter der alten Garde, und dem Reformer Nelson Chamisa.

Sechs Tote bei Protesten

Im südafrikanischen Zimbabwe ist vor der offiziellen Bekanntgabe des Ausgangs der Präsidentenwahl eine gespannte Ruhe eingekehrt. Nach Protesten der Opposition gegen einen möglichen Wahlbetrug patrouillierten am Donnerstag in den Strassen der Hauptstadt Harare Polizei und Militär. Die gewaltsamen Zusammenstösse zwischen Demonstranten und dem Militär forderte sechs Tote.

Mnangagwa forderte eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Zimbabwer müssten ihre Differenzen «friedlich und respektvoll» lösen, forderte Mnangagwa. Er stehe in Kontakt mit Chamisa, um die Lage zu entschärfen.

I am therefore calling for an independent investigation into what occurred in Harare yesterday. We believe in transparency and accountability, and those responsible should be identified and brought to justice.



