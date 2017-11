Mugabe verweigert Rücktritt

In der zimbabwischen Hauptstadt Harare sind am Samstag Zehntausende Menschen auf die Strasse gegangen, um den erwarteten Sturz von Präsident Robert Mugabe zu feiern. Die Demonstranten schwenkten Landesfahnen und umarmten Soldaten. Auf Plakaten war zu lesen: «Nein zu einer Mugabe-Dynastie».

Mugabe wird einem Verwandten zufolge trotz der Machtübernahme durch das Militär nicht zurücktreten. Er sei bereit zu sterben für das, was richtig sei, sagte er nach Worten seines Neffen Partrick Zhuwao vom Samstag. Mugabe habe nicht die Absicht, den Staatsstreich zu legitimieren.

CNN berichtet derweil mit Bezug auf eine Quelle mit direktem Wissen der Verhandlungen zwischen Mugabe und dem Militär, dass der Armeechef Constantino Chiwenga versuche Mugabe zum Rücktritt zu bewegen und einen Übergangsregierung zu installieren.

«Der beste Tag in meinem Leben»

Die Stimmung bei der Kundgebung war ausgelassen und friedlich: Die Demonstranten tanzten, pfiffen und bejubelten Soldaten, die die Proteste ausdrücklich begrüsst hatten. «Das ist der beste Tag in meinem Leben. Wir hoffen auf ein neues Leben nach Mugabe», sagte der 38-jährige Sam Sechete.

Mugabes eigene Partei ZANU-PF hat den 93-jährigen Präsidenten zum Rücktritt aufgefordert. Mit der Machtübernahme will das Militär verhindern, dass Mugabe seine 52-jährige Ehefrau Grace als Nachfolgerin an der Staatsspitze installiert. Mugabe selbst regiert seit 37 Jahren.

«Das sind unsere neuen Führer»

Auf den Strassen liessen die Demonstranten ihren Emotionen freien Lauf. Sie forderten einen politischen und wirtschaftlichen Wandel in dem seit zwei Jahrzehnten in der Krise steckenden Land. «Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet», sagte der 34-jährige Frank Mutsindikwa. «Endlich sind wir frei».

Der 22-jährige Remember Moffat hielt Bilder von Militärchef Constantino Chiwenga und dem von Mugabe entlassenen Vize-Präsidenten Emmerson Mnangagwa hoch: «Das sind unsere neuen Führer», rief er.

Derzeit befindet sich Mugabe unter Hausarrest der Armee, die jedoch versicherte, ihn nicht stürzen zu wollen. Am Freitag war Mugabe erstmals wieder öffentlich aufgetreten, als er an einer Universitäts-Abschlussfeier teilnahm.

Vom Hoffnungsträger zum Vorzeige-Despoten

Mugabe war einst ein Hoffnungsträger Afrikas. Doch dann klammerte sich er an die Macht. Er liess Zimbabwe in den Ruin abgleiten. Seither wird sein Name mit Wahlfälschung, Gewalt und Hyperinflation verbunden.

In fast vier Jahrzehnten an der Macht hat sich Mugabe vom Freiheitskämpfer und weltweit respektierten Hoffnungsträger zu einem geächteten Despoten entwickelt, der sein Land heruntergewirtschaftet hat.

Der 93-Jährige wollte sich nächstes Jahr für eine weitere Amtszeit als Präsident bewerben, für seine Nachfolge hatte er schon die 52.jährige Gattin Grace aufgebaut. Doch jetzt haben ihm seine alten Weggefährten der Armee scheinbar einen Strich durch diese Rechnung gemacht.

(mch/sda)