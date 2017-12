No Woman, No Fly

Tunesien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) liefern sich seit ein paar Tagen einen skurrilen Streit. Nachdem die Fluggesellschaft Emirates letzten Freitag in Tunis tunesischen Staatsbürgerinnen den Einstieg in ihre Flugzeuge verweigert hatte, entzog Tunesiens Regierung allen Flügen aus den VAE die Landeerlaubnis, wie CNN und andere Medien berichten. Seit Montag sind alle Flüge zwischen Tunis und Dubai suspendiert.

Zunächst gab es keine Begründung für das Flugverbot von Emirates für Tunesierinnen. Aus dem tunesischen Präsidentenbüro verlautete inzwischen, die Behörden der VAE hätten «ernste Sicherheitsinformationen» über mutmassliche Anschlagspläne von Tunesierinnen oder Frauen mit tunesischen Pässen aus Syrien oder dem Irak. Nach heftigen Protesten liess der Aussenstaatssekretär der Emirate, Anwar Gargash, auf Twitter verlauten, dass das Flugverbot vorübergehend und aus Sicherheitsgründen erfolgt sei.

#NoWomanNoFly: Empörung in Tunesien

Das generelle Flugverbot für Frauen aus Tunesien, angeblich wegen jihadistischer Terrorgefahr, hatte in dem nordafrikanischen Land in breiten Teilen der Bevölkerung Empörung ausgelöst. Tunesische Politiker und Parteien äusserten Kritik an den VAE. Menschenrechtsgruppen sprachen von einer «diskriminierenden Entscheidung», die die Würde und Rechte der Frauen verletze. Die tunesische Regierung bestellte den Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate ein. Unter dem Hashtag #NoWomanNoFly gab es auf Twitter eine Vielzahl von Kommentaren gegen das Flugverbot der VAE, verbunden mit dem Aufruf zu einem Emirates-Boykott.

In an act of sexism and stupidity, the Emirates bans all Tunisian WOMEN regardless of age from using UAE airports even in a transit with no given reasons whatsoever. It's not only an insult to Tunisian women, it is an insult to ALL women worldwide.#PetroDolar #NowomanNofly pic.twitter.com/Vks0uEbn1p