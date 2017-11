Regierungspartei setzt Mugabe als Parteichef ab

Der langjährige und vom Militär kaltgestellte Präsident Zimbabwes, Robert Mugabe, ist als Führer der Regierungspartei Zanu-PF (The Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) abgesetzt worden. Sein Amt übernimmt der ehemalige Vizepräsident Emmerson Mnangagwa.

Das Führungsgremium der Partei setzte Mugabe bei einem Treffen am Sonntag in Harare als Parteichef ab. Der frühere Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa wurde zu seinem Nachfolger bestimmt, wie Teilnehmer berichteten. Der Chef der einflussreichen Veteranen-Gruppe in der Partei, Chris Mutsvangwa, bestätigte dies und sagte, auch Mugabes Absetzung als Präsident Simbabwes werde nun eingeleitet. Der 93-jährige solle das Land verlassen, so lange er das noch könne.

Mnangagwa war lange Stellvertreter von Mugabe, bis dieser ihn absetzte und seine Frau Grace offenbar als seine Nachfolgerin aufbauen wollte. Mnangagwas Entlassung als Vizepräsident löste einen Machtkampf aus, in dessen Verlauf die Armee den Präsidenten vergangene Woche unter Hausarrest stellte. Den Parteikreisen zufolge wurde Grace Mugabe ganz aus der Zanu-PF ausgeschlossen.

Provokante Zitate

In seinen langen Herrschaftsjahren in Zimbabwe scheute Mugabe keine Konflikte. Oftmals liess er Lust an der Provokation erkennen. Es folgt eine Auswahl seiner prägnantesten Äusserungen.

Über historische Vorbilder:

«Ich bin der Hitler unserer Zeit. Dieser Hitler hatte nur ein Ziel: Gerechtigkeit für sein eigenes Volk, Souveränität für sein Volk, Anerkennung der Unabhängigkeit seines Volks. (...) Wenn Hitler so ist, dann lasst mich zehn Mal Hitler sein.» (2003)

Über die früheren britischen Kolonialherren:

«Die Briten werden als Gewalttäter erzogen, als Lügner, Schurken, Gauner. Man hat mir gesagt, dass (der damalige Premierminister) Blair als Kind sehr ungezogen war.» (2001).

Über Südafrikas Freiheitsheld Nelson Mandela:

«Mandela hat ein bisschen übertrieben, wenn es darum geht, nicht-schwarzen Gruppierungen Gutes zu tun. In einigen Fällen ging das zu Lasten der Schwarzen. Das war zu lammfromm, zu nett.» (2013)

Über Zimbabwes weisse Farmer, deren Betriebe er enteignen liess:

«Ihr seid unsere Feinde, weil ihr euch als Feinde Zimbabwes aufgeführt habt. Wir sind voller Zorn. Unser ganzes Land ist voller Zorn, und deshalb lassen wir Euer Land besetzen.» (2000)

Über Falschmeldungen zu seinem Ableben:

«Ich bin viele Male gestorben. In diesem Punkt habe ich Jesus Christus geschlagen. Christus ist einmal gestorben und dann wiederauferstanden. Ich bin gestorben und wiederauferstanden, und ich weiss nicht, wie oft ich noch sterben und wiederauferstehen werde.» (2012)

Über die Homo-Ehe:

«Präsident Obama kam nach Afrika und hat gesagt, Afrika muss die Homo-Ehe zulassen. Gott hat wegen solcher Sünden die Erde zerstört. Die Ehe ist für Mann und Frau da.» (2013)

Über Homosexuelle:

«Schlimmer als Schweine und Hunde. Die, die sowas tun, sind missraten. Das ist Irrsinn.» (2010)

Über seinen Verbleib im Präsidentenamt:

«Nur Gott, der mich ernannt hat, wird mich auch wieder abberufen können.» (2008) (nag/afp/sda)