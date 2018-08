Russland dementiert Kampfeinsätze in Zentralafrika

Nach dem gewaltsamen Tod von drei russischen Journalisten in der Zentralafrikanischen Republik hat die Regierung in Moskau Spekulationen über mögliche Kampfeinsätze russischer Soldaten in dem Land zurückgewiesen. Russische Militärexperten trainierten ausschliesslich einheimische Truppen.

Das sagte eine Aussenministeriumssprecherin am Freitag in Moskau. Sie täten dies auf Bitten des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik.

Recherchen über mysteriösen Söldnertrup

Die drei Journalisten waren zu Wochenbeginn erschossen gefunden worden, sie recherchierten über eine russische Söldnerfirma namens Wagner. Diese entsendet Söldner in Kriegs- und Krisengebiete wie Syrien und die Ukraine. Auftraggeber der Recherche war ein von Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski gestartetes Medienprojekt.

