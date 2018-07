So kam das Interview mit der Schweizer IS-Frau zustande

Die Lausanner Jihadistin Selina S. ist 2015 mit ihrem Mann nach Syrien gereist, um sich dem IS anzuschliessen. Unterdessen ist sie in einem Internierungslager der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) inhaftiert. Ihr Mann ist von ihr getrennt ebenfalls in Gefangenschaft. Tamedia-Reporter Kurt Pelda konnte gemeinsam mit «10 vor 10» ein Interview mit der Schweizerin führen. Im Video erzählt er von der Reise und den Hintergründen der Begegnung mit Selina S. (baz.ch/Newsnet)